Антибиотики и маски не спасут от коронавируса: врачи шокировали заявлением

Коронавирус – опасное респираторное заболевание, которое вызывает пневмонию нового типа. ВОЗ рассказала, какие средства не способствуют профилактике и лечению от коронавируса. В организации заявили, что маски могут быть неэффективны против инфекции, а также добавили, что употребление витамина C, антибиотиков и традиционные чаи не помогают в лечении.

На данный момент рекомендованных лекарственных средств, предназначенных для профилактики или лечения инфекции, вызванной новым коронавирусом, нет.

"Чтобы защитить себя от инфицирования новым коронавирусом, следует соблюдать элементарные правила гигиены рук и респираторной гигиены, а также правила обеспечения безопасности продуктов питания и избегать, насколько это возможно, тесного контакта с лицами, у которых наблюдаются такие симптомы респираторного заболевания, как кашель и насморк", - заявили в ВОЗ.

Также во Всемирной организации здравоохранения добавили, что антибиотики не действуют против вирусов.

"Ими можно лечить только бактериальные инфекции. Новый коронавирус относится к вирусам, и, следовательно, для его профилактики и лечения не следует использовать антибиотики", - говорится на сайте ВОЗ.

Медики также добавили, что маски не являются 100%-й гарантией защиты от коронавируса.

"Ношение медицинской маски может способствовать ограничению распространения некоторых респираторных заболеваний. Однако само по себе ношение маски не является гарантированной преградой для инфекций и должно сочетаться с другими мерами профилактики, включая гигиену рук и органов дыхание и избегание тесных контактов за счет поддержания расстояния не менее 1 метра между собой и другими людьми", - пишут в организации.

ВОЗ также рассказала, какие меры могут повредить при профилактике и заражении коронавирусом:

прием витамина C;

курение;

употребление традиционных травяных чаев;

ношение для наибольшей защиты сразу нескольких масок;

самолечение, в частности антибиотиками.

Напомним, что в Черновцах госпитализировали женщину, которая вернулась из Италии из-за подозрения на коронавирус.