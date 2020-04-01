Антибиотики и коронавирус: Комаровский сделал важное заявление

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский дал ответ на вопрос, можно ли принимать антибиотики в целях профилактики от коронавируса

Коронавирус в Украине за сутки был диагностирован еще у 96 человек, и таким образом общее количество пациентов увеличилось до 645. Граждане постоянно ищут новые способы защититься от опасной болезни - например, с помощью антибиотиков. Доктор Евгений Комаровский развенчал домыслы о такой "профилактике" и объяснил, почему она не сработает.

Отвечая на популярный вопрос относительно приема антибиотиков при пневмонии, ведь вирус также вызывает этот недуг, известный педиатр в своем новом видео про COVID-19 предупредил об обратном эффекте с отягощающими последствиями.

Комаровский напомнил, что на вирусы антибиотики не действуют.

"Обращаю ваше внимание, что для того чтобы определить, пневмония вирусная или бактериальная, как правило не нужны никакие мазки. Для этого достаточно сделать обычный клинический анализ крови. И показатели в общем анализе крови, который делается в течение 5 минут на гематологическом анализаторе, позволяют в большинстве случаев решить - это вирус или бактерия, нужен антибиотик или нет", - рассказал доктор.

Это позволяет врачам назначать антибиотики прицельно, добавил он.

"Более того, когда у человека после вирусной инфекции или на ее фоне развивается воспаление легких - как осложнение болезни - то в каждом регионе врачи обычно знают, какие возбудители чаще всего вызывают негоспитальные (домашние) пневмонии, какие возбудители актуальны для детей, а какие для взрослых, какой антибиотик надо назначить ребенку, взрослому, старику", - рассказал Комаровский.

Также доктор высшей категории подчеркнул, что Всемирная организация здравоохранения и все ученые мира постоянно доказывают, что профилактическая антибиотикотерапия не срабатывает.

"То есть если вы принимаете антибиотики до того, как возникла пневмония, вы не можете ее предотвратить. Более того, ученые всегда доказывали врачам, что профилактическая антибиотикотерапия увеличивает риск развития осложнений. И вдруг куча народу стала с приходом коронавируса рассказывать нам, что чуть ли не при первом чихе нужно назначать антибиотики", - недоумевает он.

Комаровский отмечает, что это полностью противоречит всем канонам медицины.

"Мы ждем более серьезных исследований, и пока что нет никаких работ, которые бы доказывали, что надо с первого дня коронавируса назначать антибиотики", - рассказал доктор.

Педиатр также акцентировал внимание, что скорее всего такие действия только приведут к худшим последствиям для организма.

"Более того, с максимально возможной вероятностью это неправильно, это увеличит вероятность осложнений. Если нарушена вентиляция легких, если есть дыхательная недостаточность, если снижены имунные силы, то всегда есть риск, что пневмония разовьется только той бактерией, которая устойчива к тому антибиотику, который вы назначили. Значит понадобится назначать более сильные препараты, скоре всего уже в условиях стационара", - заявил Комаровский.

Видео: Комаровский высказался про антибиотики и коронавирус

Напомним, что ранее бывший руководитель Минздрава Украины Уляна Супрун высказалась о возможности в клиниках предотвращать смертельные исходы от коронавируса и рассказала, как аппараты искусственной вентиляции легких могут спасти жизнь больным COVID-19.