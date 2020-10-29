Антибиотики не действуют: врач рассказал, когда нужно применять "тяжелую артиллерию"

Профилактическое назначение антибиотиков во время COVID-19 является серьезной врачебной ошибкой и может негативно сказаться на здоровье пациента. Кроме того, такие препараты абсолютно неэффективны, а в будущем это приведет к тому, что организм просто не будет на них реагировать.

Как объяснил врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский, антибиотиками нельзя лечить коронавирус. Такие препараты могут иметь воздействие только на осложнение этой болезни и не во всех ситуациях. Об этом он рассказал в интервью для Gazeta.ua.

"COVID-19 — респираторный вирус. Антибиотики на него не действуют. В лечении коронавирусной болезни ожидать эффекта от них — бесполезно. Но есть другие сопутствующие моменты, когда назначение будет вполне корректным и необходимым. У многих течение заболевания довольно легкое. Но определенная группа переносит его тяжело, поскольку нарушено базовое состояние иммунной системы. На это влияет масса факторов. В основном это приобретенные проблемы с иммунитетом и тяжелые сопутствующие заболевания. На фоне сниженного иммунитета быстро присоединяется бактериальная флора и развиваются пневмонии. Именно в контексте появления бактериальной пневмонии и назначаются антибиотики", - объяснил врач.

Он добавил, что пневмония развивается не у всех пациентов и бесконтрольное назначение таких препаратов вредит пациентам и затягивает их выздоровление.

"Профилактическое" назначение антибиотиков является серьезной лечебной ошибкой. Но надо быть внимательным к состоянию больного и вовремя увидеть осложнения, одним из которых может быть пневмония", - объяснил инфекционист.

Он призвал украинцев не принимать антибиотики самостоятельно, так как это ведет к ослаблению иммунитета и способствует появлению антибиотико-резистентных штаммов микроорганизмов.

"Нарушенные сроки и схема приема антибиотика не убивают бактерии, а лишь закаляют последних и делают очень опасными в будущем. Наконец, отнюдь не улучшают прогноз или течение заболевания. На COVID-19 антибиотики не действуют!" – рассказал Дубровский и порекомендовал всем, у кого непонятные симптомы или не наступает улучшение на 5-6 день болезни, обращаться к врачам, а не заниматься самолечением.

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