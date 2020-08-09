Анорексия убила молодую украинку: девушка шокировала врачей внешним видом

Анорексия убила молодую украинку. Болезнь настолько сильно поразила организм девушки, что та весила менее 30 килограммов. В городе Каменка в Черкасской области 27-летняя девушка была госпитализирована в полубессознательном состоянии госпитализировали, однако медики не смогли спасти ее.

Как сообщается в материалах издания "Подробности", девушку положили в реанимацию, из-за длительного голодания ее организм совершенно истощился. Постепенно начали отказывать органы. Узнать у нее, что случилось - медики так и не смогли.

"Ее сознание было спутано и на один и то же вопрос в течение нескольких часов - она давала разные ответы, возможно это из-за того, что были нарушены обмен веществ и питание мозга. Такие расстройства обмена веществ, она может уже и не могла адекватно воспринимать реальность", - сказал заведующий отделением анестезиологии Каменской ЦРБ Иван Олейник.

У Алены Дроботенко была последняя стадия анорексии. В организме начались необратимые процессы. Родители девушки шокированы ее смертью и отказались рассказать, почему дочь голодала.

Медики выбрали фото другой девушки, которые могут дать представление о том, как выглядела Алена в последние дни своей жизни. Родители фотографии предоставлять отказались.

Анорексия убила молодую украинку (иллюстративные фото: podrobnosti.ua)

По словам соседей, девушка всегда была худенькой. Некоторое время она работала детским психологом районной больницы, но уволилась два года назад. Ее бывшие коллеги очень удивлены тем, что произошло, ведь к анорексии приводят психологические проблемы. Люди или гонятся за идеальной фигурой, или имеют нервные расстройства. По статистике, 20% больных анорексией умирают.

Напомним, что ранее Jerry Heil поразила откровениями об анорексии и борьбе за стройность.

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