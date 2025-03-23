Анорексія, марення, нарцисизм і розлади тіла: вчені розповіли, як Instagram і ТікТок руйнують психіку

Соціальні мережі стали невіддільною частиною нашого життя, але чи завжди їхній вплив позитивний? Нещодавні дослідження показують, що популярні платформи можуть не лише об’єднувати людей, а й провокувати серйозні психічні розлади.

Як соціальні мережі впливають на психіку людини, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на нещодавнє дослідження, опубліковане в BMC Psychiatry.

Нове дослідження, проведене вченими Університету Саймона Фрейзера, виявило тісний зв’язок між інтенсивним використанням соціальних мереж і психічними розладами, зокрема з маренням, такими як нарцисизм і дисморфічний розлад тіла.

Згідно з нещодавно опублікованим дослідженням у журналі BMC Psychiatry, що являє собою систематичний огляд усієї доступної академічної літератури, понад 2500 публікацій про використання соціальних медіа та психічні розлади, форми марення є найпоширенішими психіатричними розладами, пов’язаними з інтенсивним використанням соціальних мереж.

До таких розладів належать:

нарцисичний розлад особистості (марення переваги)

еротоманія (марення, що хтось із відомих осіб вас любить)

дисморфічний розлад тіла (марення про недоліки певної частини тіла)

анорексія (марення щодо розміру тіла)

"Соціальні медіа створюють умови, в яких оману легше підтримувати завдяки наявності платформ та додатків, що підсилюють причини цих розладів, і відсутності ефективної перевірки реальності. Це дослідження має важливі наслідки для розуміння причин і симптомів психічних захворювань, а також того, як вони можуть загострюватися через онлайн-платформи", - зазначає Бернард Креспі, професор біологічних наук і канадський дослідник кафедри еволюційної генетики та психології.

Автори дослідження стверджують, що самі соціальні медіа не є проблемними, але віртуальні світи, поєднані із соціальною ізоляцією в реальному житті, створюють середовище, де люди можуть підтримувати оманливе уявлення про свою ідентичність без ретельного контролю.

Попри те, що соціальні медіа можуть мати позитивний вплив завдяки своїй здатності об'єднувати людей та допомагати відчувати єдність, Креспі та його співавторка Ненсі Янг зазначають, що надмірне використання соціальних медіа часто негативно впливає на людей, які мають підвищений ризик психічних розладів.

Вони також зауважують, що багато функцій популярних платформ підтримують і навіть посилюють психічні та фізичні омани, дозволяючи людям створювати неточні самопрезентації.

Різниця між онлайн-взаємодіями та особистими соціальними контактами, де люди можуть краще контролювати свої ілюзії через фізичну та емоційну реальність, тільки посилює відхилення від психічного благополуччя, додає Креспі.

Дослідження дійшло висновку, що людям, які страждають від розладів, пов’язаних із маренням, було б корисно зменшити час, витрачений у соціальних мережах.

Автори також закликають до подальших досліджень, щоб з’ясувати, які саме аспекти соціальних медіа сприяють омана та розробити способи зробити онлайн-взаємодії більш обґрунтованими та наближеними до реального життя.

Для цього дослідники пропонують використання технологій, таких як зоровий контакт, 3D-перспективи, аватари та інші технології занурення.

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