Аномальные перепады температур и жуткие грозы: погода готовит неприятный сюрприз

Погода в Украине в среду, 18 августа, приготовила жителям страны неожиданный сюрприз. Часть областей окажется в зоне грозовых дождей, резкого похолодания и шквального ветра, а часть – в зоне высоких температур воздуха.

На востоке страны синоптики прогнозируют сильные грозы и шквальный ветер в большинстве областей, непогода обойдет стороной только Донецкую и Луганскую области. Температура воздуха в ночное время составит +17 +20 градусов. Днем в большинстве областей от +29 до +31 градуса, местами до +33 +34 градусов.

В южной части грозовые дожди и шквалы обрушатся на Одесскую и Николаевскую области. В остальных областях –сухо. Ночью от +17 до +20 градусов, днем от +30 до +32 градусов, в Одессе до +30 градусов. В Крыму без осадков, ожидается сильный ветер, ночью +18 +20 градусов, днем от +28 до +30 градусов.

Северные области ждут грозы, ливни и шквальный ветер, а также резкое похолодание. Ночью в регионе +17 +19 градусов, днем +22 +24 градуса.

Непогода отступит из западных областей, грозы возможны только в Черновцах и на Закарпатье. Однако синоптики прогнозируют сильное снижение температуры, сильный ветер и небольшие локальные дожди в ночное время. Температура воздуха ночью в регионе будет колебаться в пределах +9 +14 градусов, днем ожидается от +19 до +23 градусов.

В центральной части страны ожидаются сильные грозовые дожди и штормовой ветер. Ночью +15 +18 градусов, днем от +27 до +30 градусов.

В Киеве 18 августа пройдет гроза, дождь прогнозируется ночью и в дневное время. Ветер северо-западный, со штормовыми порывами. Ночью в столице +17 +19 градусов, днем от +21 до +23 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 18 августа