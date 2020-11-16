Эти аномалии могут остаться на всю жизнь: украинский врач рассказал о последствиях COVID-19

Кто-то болеет коронавирусом бессимптомно, а кто-то до сих пор проходит длительную реабилитацию, перенеся болезнь еще в марте. Врач рассказал, чем опасен затяжной COVID-19 и какие его последствия могут преследовать пациентов на протяжении всей оставшейся жизни. Даже переболев коронавирусом, вы можете не оправиться от его последствий – объясняет инфекционист Вадим Аристов, передает "Радио НВ".

Врач рассказал, что среди самых распространенных симптомов – изменение ткани легких.

"Сейчас все это, конечно, изучается – это болезнь новая, – но (у пациентов с COVID-19 – ред.) появляется очень плотная соединительная ткань, которая видна на КТ и рентгенографии. Даже считается, что жизненный объем легких после этого будет значительно меньше – на 10% или, возможно, больше", – замечает Аристов.

Также медик подчеркнул, что вирус может находиться в мозге. Пока данных о том, как он может повлиять на пациента в долгосрочной перспективе нет, также нет достаточного количества доказательств, однако врачи говорят об одном последствии, которое часто наблюдается.

"Точно видны изменения в малых сосудах мозга, что вызывает определенные последствия, рентгенологические изменения. <...> (Во время одного из – ред.) опросов 350 пациентов (исследователи – ред.) заметили, что только 39% госпитализированных пациентов после выписки смогли вернуться к своему прежнему уровню здоровья. Среди тех, кто имел среднюю степень тяжести и не был госпитализирован, 65% вернулись к прежнему уровню здоровья, у остальных же сохранялась слабость (у 35% людей со средней тяжестью, и 53% из тех, кто был госпитализирован с тяжелой степенью COVID-19). То есть нужно понимать, что произошла очень серьезная встряска организма, его перестройка, и это может быть надолго", – подчеркивает медик.

О том, как долго могут продолжаться такие симптомы, врач судит по предыдущим эпидемиям. Одним из последствий эпидемии в 2011 году был ARDS или острый респираторный дистресс-синдром.

"Проводили исследования среди тех, кто выздоровел после него в 2011 году, и за пять лет среди исследуемых никто полностью не восстановился. Был 6-минутный тест, во время которого они должны были пройти дистанцию, и они проходили только треть дистанции по сравнению со здоровыми людьми. У всех (этих людей – ред.) была мышечная слабость, по меньшей мере год у них была fatigue (с французского – усталость – ред.), то есть нервная слабость, желание полежать; случаи депрессии или, наоборот, тревожных расстройств – хотя бы один эпизод в течение всех пяти лет. И важно, что треть из тех, кто принял участие в исследовании, вообще больше никогда не вернулась к работе за этот пятилетний период" – отмечает врач.

При этом все не так страшно, подчеркивает медик. Лечиться от таких состояний можно и даже нужно. Ключом к устранению таких последствий являются личные усилия пациента. Со стороны государства необходимо подготовить систему в отношении реабилитации, психологической и психиатрической поддержки.

"Потому что речь идет фактически о войне, которая в данном случае охватила не конкретные регионы, а всю страну. И соответственно, люди будут нуждаться в реабилитации и физической, и психической", – подчеркивает медик.

Также Аристов рассказал какие меры нужно предпринимать для реабилитации: "в отношении психических расстройств, депрессий – работать с психиатром, а далее – с клиническим психологом. Если мы говорим о психиатрии, неврологии, то будут назначаться соответствующие лекарства".

Полезными будут и спортивная реабилитация, физическая, лечебная физкультура, определенные упражнения и, возможно, поддержка лекарствами.

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