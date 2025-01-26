Анна Жук загинула в ДТП: чоловік блогерки вперше вийшов на зв'язок після трагедії

Так, коханий загиблої, який перебував за кермом авто, коли сталася аварія, не може повірити, що Анни більше немає.

"До швидкої зустрічі, моя кохана людина. Не можу повірити, що це правда. Якби можна було відмотати час назад і все змінити, але, на жаль, це неможливо. Люблю навічно! Царство небесне, кохана", - звернувся до покійної дружини Володимир.

Анна Жук з чоловіком (фото: instagram.com/prosto__dobryi)

Втім, користувачів мережі налякала фраза чоловіка "До швидкої зустрічі". Дехто з фоловерів занепокоївся, що Більовцов міг натякати на серйозні наміри.

Вова, ні до якої не до зустрічі! У тебе діти! Не здумай, я тебе прошу! Вона тебе там не чекає!

Вова, не звинувачуйте себе, все буде добре, хоч би як там не було, у вас троє чудових хлопчиків. Тримайтеся, будь ласка

Вова якої швидкої зустрічі? У тебе троє дітей, так вийшло, але повір, ти дуже потрібен дітям

Ти зобов'язаний жити. Ти зобов'язаний показати, як ти її любиш, виховавши й поставивши на ноги її дітей. Адже вони тебе називають татом. І в них ні кого немає крім тебе тепер

Вово, одужуй і живи за двох! Ніяких зустрічей. Царство небесне, Анна

Анна Жук з чоловіком (фото: instagram.com/prosto__dobryi)

Нагадаємо, що життя блогерки Анни Жук, відомої як Аннет, обірвалося в трагічній ДТП 24 січня. За кермом перебував її чоловік, який, здійснивши обгін, врізався у вантажівку.

В салоні також перебував один із синів подружжя. Всі вони постраждали, і зараз знаходяться під наглядом лікарів. У Анни Жук залишилось троє дітей.

До слова, поховання Анни відбулося у Харкові. Прощальна церемонія пройшла у храмі Івана Богослова.