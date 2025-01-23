Анна Трінчер повністю оголилася на відпочинку: спокусливі фото

Популярна українська співачка Анна Трінчер, яка нещодавно похвалилася розкішним подарунком від загадкового шанувальника, показала нові фото зі свого відпочинку на Балі. Серед них співачка виклала і кілька досить інтимних
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її новий пост в Instagram.
Трінчер вирішила побалувати своїх шанувальників новими фото з відпустки. До цього співачка демонструвала світлини в купальниках, а тепер вирішила повністю роздягнутися.
Співачка показала пікантні фото (фото: instagram.com/annatrincher_official)
"Гортала пінтерест, знайшла ось таку дівчинку, вирішила запостити. Що скажете?" - зазначила з гумором у підписі до знімків.
На фото Трінчер позує в ліжку оголеною, злегка прикрившись ковдрою.
Трінчер показала оголені фото (фото: instagram.com/annatrincher_official)
На інших знімках з цієї серії вона позує в білій майці та коротких шортах молочного відтінку.
Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Фоловери української артистки тут же почали коментувати її публікацію:
Анна Трінчер показала нові фото (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Нагадаємо, Трінчер - українська співачка й актриса, представниця України на пісенному конкурсі "Дитяче Євробачення-2015", суперфіналістка шоу "Голос країни-8", учасниця "Голос. Діти-2". Стала популярною після зйомок у серіалі "Школа".
Була у стосунках зі скандальним блогером і бізнесменом Олександром Волошиним - пара навіть зіграла весілля, але їхній шлюб тривав недовго. Подружжя намагалося врятувати свої стосунки, працювало з психологами, проте врешті-решт повідомило про розлучення. Олександр відверто зізнався, що його почуття згасли, і, щоб не завдавати болю Анні, він прийняв рішення про розрив.
Зараз ексчоловік Трінчер втік з України й живе на Балі. Трінчер зі свого боку прокоментувала його позицію.
Про своє особисте життя співачка останнім часом мало розповідає. Однак періодично у своєму блозі вона показує розкішні букети квітів і дорогі подарунки від таємних шанувальників.
Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)