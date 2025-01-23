Анна Трінчер повністю оголилася на відпочинку: спокусливі фото

Трінчер вирішила побалувати своїх шанувальників новими фото з відпустки. До цього співачка демонструвала світлини в купальниках, а тепер вирішила повністю роздягнутися.

Співачка показала пікантні фото (фото: instagram.com/annatrincher_official)

"Гортала пінтерест, знайшла ось таку дівчинку, вирішила запостити. Що скажете?" - зазначила з гумором у підписі до знімків.

На фото Трінчер позує в ліжку оголеною, злегка прикрившись ковдрою.

Трінчер показала оголені фото (фото: instagram.com/annatrincher_official)

На інших знімках з цієї серії вона позує в білій майці та коротких шортах молочного відтінку.

Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Як відреагували в мережі

Фоловери української артистки тут же почали коментувати її публікацію:

"Питання: що хоче почути людина, коли викладає такі фото?"

"Дуже гаряче"

"А що бабуся скаже?"

"Пожежа"

"Видно, що холостячка"

"Так виглядає повна гармонія із собою. Пишаюся вами як особистістю. Дякую за прояв і за те, що показуєш себе справжню"

"Інтимно, щиро, по-домашньому"

"Ну краса"

"Ви прекрасна"

"Надзвичайно красива"

"Ці фото розтоплять будь-який лід"

"Королева".

Анна Трінчер показала нові фото (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Нагадаємо, Трінчер - українська співачка й актриса, представниця України на пісенному конкурсі "Дитяче Євробачення-2015", суперфіналістка шоу "Голос країни-8", учасниця "Голос. Діти-2". Стала популярною після зйомок у серіалі "Школа".

Була у стосунках зі скандальним блогером і бізнесменом Олександром Волошиним - пара навіть зіграла весілля, але їхній шлюб тривав недовго. Подружжя намагалося врятувати свої стосунки, працювало з психологами, проте врешті-решт повідомило про розлучення. Олександр відверто зізнався, що його почуття згасли, і, щоб не завдавати болю Анні, він прийняв рішення про розрив.

Зараз ексчоловік Трінчер втік з України й живе на Балі. Трінчер зі свого боку прокоментувала його позицію.

Про своє особисте життя співачка останнім часом мало розповідає. Однак періодично у своєму блозі вона показує розкішні букети квітів і дорогі подарунки від таємних шанувальників.

Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)