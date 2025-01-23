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Анна Трінчер повністю оголилася на відпочинку: спокусливі фото

Четвер 23 січня 2025 10:30
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Анна Трінчер повністю оголилася на відпочинку: спокусливі фото Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Катерина Собкова

Популярна українська співачка Анна Трінчер, яка нещодавно похвалилася розкішним подарунком від загадкового шанувальника, показала нові фото зі свого відпочинку на Балі. Серед них співачка виклала і кілька досить інтимних

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її новий пост в Instagram.

Трінчер вирішила побалувати своїх шанувальників новими фото з відпустки. До цього співачка демонструвала світлини в купальниках, а тепер вирішила повністю роздягнутися.

Анна Трінчер повністю оголилася на відпочинку: спокусливі фото

Співачка показала пікантні фото (фото: instagram.com/annatrincher_official)

"Гортала пінтерест, знайшла ось таку дівчинку, вирішила запостити. Що скажете?" - зазначила з гумором у підписі до знімків.

На фото Трінчер позує в ліжку оголеною, злегка прикрившись ковдрою.

Анна Трінчер повністю оголилася на відпочинку: спокусливі фото

Трінчер показала оголені фото (фото: instagram.com/annatrincher_official)

На інших знімках з цієї серії вона позує в білій майці та коротких шортах молочного відтінку.

Анна Трінчер повністю оголилася на відпочинку: спокусливі фотоАнна Трінчер повністю оголилася на відпочинку: спокусливі фото

Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Як відреагували в мережі

Фоловери української артистки тут же почали коментувати її публікацію:

  • "Питання: що хоче почути людина, коли викладає такі фото?"
  • "Дуже гаряче"
  • "А що бабуся скаже?"
  • "Пожежа"
  • "Видно, що холостячка"
  • "Так виглядає повна гармонія із собою. Пишаюся вами як особистістю. Дякую за прояв і за те, що показуєш себе справжню"
  • "Інтимно, щиро, по-домашньому"
  • "Ну краса"
  • "Ви прекрасна"
  • "Надзвичайно красива"
  • "Ці фото розтоплять будь-який лід"
  • "Королева".

Анна Трінчер повністю оголилася на відпочинку: спокусливі фото

Анна Трінчер показала нові фото (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Нагадаємо, Трінчер - українська співачка й актриса, представниця України на пісенному конкурсі "Дитяче Євробачення-2015", суперфіналістка шоу "Голос країни-8", учасниця "Голос. Діти-2". Стала популярною після зйомок у серіалі "Школа".

Була у стосунках зі скандальним блогером і бізнесменом Олександром Волошиним - пара навіть зіграла весілля, але їхній шлюб тривав недовго. Подружжя намагалося врятувати свої стосунки, працювало з психологами, проте врешті-решт повідомило про розлучення. Олександр відверто зізнався, що його почуття згасли, і, щоб не завдавати болю Анні, він прийняв рішення про розрив.

Зараз ексчоловік Трінчер втік з України й живе на Балі. Трінчер зі свого боку прокоментувала його позицію.

Про своє особисте життя співачка останнім часом мало розповідає. Однак періодично у своєму блозі вона показує розкішні букети квітів і дорогі подарунки від таємних шанувальників.

Анна Трінчер повністю оголилася на відпочинку: спокусливі фото

Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Раніше Анна Трінчер відверто заговорила про плани на материнство.

Також Трінчер не впізнали в новому епатажному образі.

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