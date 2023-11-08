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Анна Трінчер у образі спокусливої офіціантки знялася у відео на хіт "Цілуй"

Анна Трінчер (фото: пресслужба співачки)
Автор: Тетяна Самарук

Анна Трінчер та DEMCHUK нарешті презентували відео на свій хіт - пісню “Цілуй", яка за короткий термін підкорила чарт Apple Music, тренди YouTube і завірусилася у ТікТоці.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пресреліз, розісланий командою артистів, розповідає більше про кліп, який підсилює історію кохання та значущість поцілунку закоханих пар.

Сюжет розгортається у ресторані, де між головними героями раптово виникає особлива хімія. 

Аня, яка по праву вважається секс-символом українського шоу-бізу, постає на відео у ролі спокусливої красуні офіціантки. А Василю Демчуку дісталася роль загадкового незнайомця.

Анна Трінчер у кліпі "Цілуй" (фото: пресслужба співачки) 

Вдвох вони, немов зачаровані, потрапляють в іншу реальність, де крім них не існує нікого навколо. 

"Наша відеоробота тільки доводить те, що кохання неможливе без перших секунд пристрасті та флірту. "Цілуй" - про те саме бажання, яке знаходиться всередині кожної людини, але відкривається тільки при зустрічі того самого, справжнього кохання", - коментує Трінчер. 

Трінчер і Демчук (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Співаки додають, що "Цілуй" - це не просто відеокліп, це їхня "спроба передати відчуття магії та пристрасті, що переживають герої у своєму нічному рандеву".  

"Нехай кожен, хто подивиться кліп, дозволить собі шаленіти від кохання та віддаватися моменту, коли закоханість накриває", - резюмує Демчук. 

 

Раніше ми повідомляли, що Анна Трінчер показала свій шикарний будинок, але шанувальники не оцінили.

Також читайте, що чоловік Трінчер "засвітився" на сайті для знайомств.

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