Аніта Луценко зізналася, чи вдалося покарати хірурга, який понівечив їй живіт

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Зі слів Аніти, після невдалого досвіду вона зрозуміла, що будь-яка операція - це надважливий крок, до якого потрібно всіляко готуватися.

"Перед тим, як наважуватися на таке, варто "сім разів відміряти", зібрати реальні відгуки про лікаря, подивитися його роботи, а не сліпо довіряти рекомендаціям колег та статусу. Думаю, що ідучи на будь-яку операцію, потрібно також розуміти, що результат може бути і поганий", - сказала зірка.

Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Також вона зізналася, чи телефонував їй лікар із вибаченнями та чи були думки подавати на нього до суду.

"Я не подавала позовів до суду і ніхто мені не телефонував теж. Коли я звернулась до цього лікаря з питаннями після операції, то не помітила жодної емпатії або ж бажання допомогти. Він сказав, що все ідеально. Хоча ідеально скоріше було до операції, порівняно з результатом", - поділилася Луценко.

Зараз, каже тренерка, вона у процесі реабілітації, і її живіт став ближче до нормального.

Аніта Луценко після першої операції і повторної (фото: instagram.com/anitasporty)

Нагадаємо, Аніта лягла під ніж хірурга, щоб видалити пупкову грижу, яка з’явилася після пологів, а також підшила діастаз.