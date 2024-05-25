Аніта Луценко зізналася, чи вдалося покарати хірурга, який понівечив їй живіт

У березні українська тренерка Аніта Луценко розповіла про невдалу операцію на животі, яку їй робив один із найвідоміших хірургів України. Згодом вона знову наважилася на втручання, щоб виправити ситуацію. Знаменитість відповіла, які висновки зробила для себе після цієї історії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю тренерки для OBOZ.UA .

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Зі слів Аніти, після невдалого досвіду вона зрозуміла, що будь-яка операція - це надважливий крок, до якого потрібно всіляко готуватися.

"Перед тим, як наважуватися на таке, варто "сім разів відміряти", зібрати реальні відгуки про лікаря, подивитися його роботи, а не сліпо довіряти рекомендаціям колег та статусу. Думаю, що ідучи на будь-яку операцію, потрібно також розуміти, що результат може бути і поганий", - сказала зірка.

Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Також вона зізналася, чи телефонував їй лікар із вибаченнями та чи були думки подавати на нього до суду.

"Я не подавала позовів до суду і ніхто мені не телефонував теж. Коли я звернулась до цього лікаря з питаннями після операції, то не помітила жодної емпатії або ж бажання допомогти. Він сказав, що все ідеально. Хоча ідеально скоріше було до операції, порівняно з результатом", - поділилася Луценко.

Зараз, каже тренерка, вона у процесі реабілітації, і її живіт став ближче до нормального.

Аніта Луценко після першої операції і повторної (фото: instagram.com/anitasporty)

Нагадаємо, Аніта лягла під ніж хірурга, щоб видалити пупкову грижу, яка з’явилася після пологів, а також підшила діастаз.