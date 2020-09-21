Ани Лорак располнела на карантине и объявила голодовку

Ани Лорак пополнила ряды простых смертных и располнела на карантине. Артистка, которая всегда хвасталась точеной фигуркой, поразила тусовку звезд российского шоу-бизнеса поплывшими контурами.

Каролина не скрывает, что виной всему карантин и месяцы самоизоляции. Об этом пишет "Собеседник".

"Я, признаюсь честно, набрала лишние килограммы за время самоизоляции, - вздыхает Лорак. - Сейчас их сбрасываю, активно работаю над собой. Во время самоизоляции я тоже старалась поддерживать себя в форме. Регулярно занималась спортом, но холодильник же рядом".

В результате певица поняла, если так будет продолжаться и дальше, ни в один концертный наряд она не влезет. Поэтому Каролина решила объявить голодовку. Она старается не есть после 6-7 вечера, пьет только воду.

"Жду, когда начнутся концерты. Потому что нагрузку на сцене ничем не заменить. Надеюсь, вскоре нам разрешат выступать. Потому как без зрителей нам всем очень тяжко" - призналась артистка.

Ранее мы писали, что Ани Лорак в банном халате и колготках напугала фанатов грустными глазами.

Также сообщалось, что Каролина к на отдыхе с молодым любовником засветила помолвочное кольцо.