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Ани Лорак располнела на карантине и объявила голодовку

Понедельник 21 сентября 2020 09:59
Ани Лорак располнела на карантине и объявила голодовку
Ани Лорак (фото: facebook.com/AniLorak)
Автор: Styler

Ани Лорак призналась, что пьет одну воду, чтобы вернуть прежнюю форму

Ани Лорак пополнила ряды простых смертных и располнела на карантине. Артистка, которая всегда хвасталась точеной фигуркой, поразила тусовку звезд российского шоу-бизнеса поплывшими контурами.

Каролина не скрывает, что виной всему карантин и месяцы самоизоляции. Об этом пишет "Собеседник".

"Я, признаюсь честно, набрала лишние килограммы за время самоизоляции, - вздыхает Лорак. - Сейчас их сбрасываю, активно работаю над собой. Во время самоизоляции я тоже старалась поддерживать себя в форме. Регулярно занималась спортом, но холодильник же рядом".

В результате певица поняла, если так будет продолжаться и дальше, ни в один концертный наряд она не влезет. Поэтому Каролина решила объявить голодовку. Она старается не есть после 6-7 вечера, пьет только воду.

"Жду, когда начнутся концерты. Потому что нагрузку на сцене ничем не заменить. Надеюсь, вскоре нам разрешат выступать. Потому как без зрителей нам всем очень тяжко" - призналась артистка.

Ранее мы писали, что Ани Лорак в банном халате и колготках напугала фанатов грустными глазами.

Также сообщалось, что Каролина к на отдыхе с молодым любовником засветила помолвочное кольцо.

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