Ани Лорак прогулялась нагишом и нарвалась на шквал критики (видео)

Ани Лорак выпустила новый клип на песню "Мы нарушаем". Видео для скандальной певицы снял украинский режиссер Алан Бадоев. Для большинства локаций Бадоев и Каролина отправились в солнечную Сицилию. Певицу в сети раскритиковали за излишнюю откровенность.

Оголенность певицы в новом видео достигла абсолютного предела. Ани Лорак, в своих видео, как правило, демонстрирует сдержанную сексуальность, а после развода с Муратом Налчаджиоглу преподносила себя, как сильная независимая женщина.

Но в новом видеоклипе певица показала практически все: крохотная юбка-шорты оголила стройные ноги и ягодицы 41-летней Каролины, а мини-кроптоп показал нижнюю линию груди. Кроме того, раскрылась тайна татуировки певицы - это бабочка, нанесенная на боку выше талии.

Ани Лорак оголилась в новом клипе (скрин видео: YouTube/Ани Лорак)

Прогулялась певица и в шелковом белье на тонких бретелях, показав белые трусики в одном из кадров. В эротичное белье певица облачилась, пройдя по комнате нагишом.

Поклонники неоднозначно отнеслись в новому творению, отметив, что, чем старше становится женщина, тем больше тела она показывает.

Ани Лорак оголилась в новом клипе (скрин видео: YouTube/Ани Лорак)

Подписчики в комментариях критикуют Каролину за излишнюю откровенность в новой видеоработе.

Даааа... Чем старше женщина, тем короче юбка...

Только у Бадоева, Каролина показывает попу. Желаю всем так выглядеть.

Ночнушка - именно то, что не хватало в клипе.

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