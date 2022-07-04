Ани Лорак прервала молчание и теперь в вульгарном наряде развлекает армян (видео)

Ани Лорак долго отсиживалась и даже снесла свой Instagram, и вот - понеслось. После дня рождения ее "наставника" Филиппа Киркорова Каролина помчалась с концертами развлекать армянскую публику.

43-летняя женщина вышла перед публикой Еревана в вульгарном красном наряде - коротенькое платье со стразами, воланами, такого же цвета босоножки на платформе и огромных каблуках.

Она спела свой хит "Солнце" - о том, как "сердце может разорваться любя". Очевидно, это единственное, что может сказать артистка. О войне в Украине она продолжает молчать, а также планирует гастрольный тур - Чехией и Германией. Уже осенью этого года.

Ани Лорак - в списке артистов, которые "любят войну"

На сайте TheyLoveWar показаны (ссылка здесь) артисты, общественные деятели, политики, которые либо замалчивают войну, либо активно поддерживают преступления Путина.

Уроженке Черновицкой области Ани Лорак присвоен статус "Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине. Молчаливая поддержка путинского режима".

Интересно, что Ани Лорак еще до начала войны планировала тур по Украине, который, конечно же, она отменила. Пошли "прахом" и ее планы проехаться по городам России этой весной.

Как видим, певица недолго горевала, и поехала отрабатывать там, где ей не полетят проклятия из зрительного зала.