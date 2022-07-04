ru ua
Пн, 04 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ани Лорак прервала молчание и теперь в вульгарном наряде развлекает армян (видео)

Новина українською →
Армения, Понедельник 04 июля 2022 13:33
Ани Лорак прервала молчание и теперь в вульгарном наряде развлекает армян (видео) Коллаж РБК-Украина: Ани Лорак в вульгарном наряде развлекает армян
Автор: Светлана Мащенко

Ани Лорак долго отсиживалась и даже снесла свой Instagram, и вот - понеслось. После дня рождения ее "наставника" Филиппа Киркорова Каролина помчалась с концертами развлекать армянскую публику.

Видео появилось на фан-аккаунте артистки в Instagram.

43-летняя женщина вышла перед публикой Еревана в вульгарном красном наряде - коротенькое платье со стразами, воланами, такого же цвета босоножки на платформе и огромных каблуках.

Она спела свой хит "Солнце" - о том, как "сердце может разорваться любя". Очевидно, это единственное, что может сказать артистка. О войне в Украине она продолжает молчать, а также планирует гастрольный тур - Чехией и Германией. Уже осенью этого года.

Ани Лорак - в списке артистов, которые "любят войну"

На сайте TheyLoveWar показаны (ссылка здесь) артисты, общественные деятели, политики, которые либо замалчивают войну, либо активно поддерживают преступления Путина.

Уроженке Черновицкой области Ани Лорак присвоен статус "Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине. Молчаливая поддержка путинского режима".

Интересно, что Ани Лорак еще до начала войны планировала тур по Украине, который, конечно же, она отменила. Пошли "прахом" и ее планы проехаться по городам России этой весной.

Как видим, певица недолго горевала, и поехала отрабатывать там, где ей не полетят проклятия из зрительного зала.

Ранее мы писали, что на росТВ вышла программа, участницей которой стала Ани Лорак.

Также мы писали также, что звезду Ани Лорак на Аллее Славы в Черновцах официально отправили за "русским кораблем".

Читайте РБК-Украина в Google News
Ани Лорак
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь