Ани Лорак похвасталась очередной московской наградой и оскорбила фанатов (видео)

Ани Лорак обратилась к поклонникам, но вызвала у них негодование
Ани Лорак в Instagram похвасталась очередной наградой, которую она получила в Москве. В этот раз певице вручили статуэтку Yandex-музыка за миллион лайков. Но внешний вид певицы - гламурная косуха-оверсайз и темные круглые очки вызвали негодование фанов.
"Диву" упрекнули в том, что общаясь с людьми, хорошо было бы снять темные очки. Многие подписчики посчитали подобное обращение к ним унизительным.
"Спасибо огромное за вашу любовь и поддержку. Спасибо, что мы вместе. Люблю", - сказала певица, так и не сняв очки.
Ани Лорак оскорбила поклонников внешним видом (фото: instagram.com/anilorak)
В комментариях на певицу льется настоящий поток хейта. С кем ее только не сравнивают - и с Лепсом, и с Киркоровым.
Ани Лорак оскорбила поклонников внешним видом (фото: instagram.com/anilorak)
Ранее мы писали, что Ани Лорак засветила огромную грудь на выступлении в России.
Также мы сообщали, что певицу разнесли за концертный наряд. Артистка вышла на сцену в очень коротком миниплатье, которое практически полностью оголяло ноги певицы.