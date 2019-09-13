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Ани Лорак похвасталась очередной московской наградой и оскорбила фанатов (видео)

STYLERПерсоны    13.09.2019 - 22:18
Ани Лорак похвасталась очередной московской наградой и оскорбила фанатов (видео)
Ани Лорак (фото: facebook.com/AniLorak)

Ани Лорак обратилась к поклонникам, но вызвала у них негодование

Ани Лорак в Instagram похвасталась очередной наградой, которую она получила в Москве. В этот раз певице вручили статуэтку Yandex-музыка за миллион лайков. Но внешний вид певицы - гламурная косуха-оверсайз и темные круглые очки вызвали негодование фанов.

"Диву" упрекнули в том, что общаясь с людьми, хорошо было бы снять темные очки. Многие подписчики посчитали подобное обращение к ним унизительным.

"Спасибо огромное за вашу любовь и поддержку. Спасибо, что мы вместе. Люблю", - сказала певица, так и не сняв очки.

Ани Лорак оскорбила поклонников внешним видом (фото: instagram.com/anilorak)

В комментариях на певицу льется настоящий поток хейта. С кем ее только не сравнивают - и с Лепсом, и с Киркоровым.

  • Почему все звезды становятся похожими на Лепса с годами?
  • Ну неужели нельзя очки снять, когда общаешься с людьми?
  • На старости лет стала одеваться как Киркоров?
  • Была на вашем концерте в Берлине, почти все фонограмма, слишком громко, ни одной украинской песни. Только мани, мани зарабатывать.
  • Вселился Киркоров.
  • Очень нравится Лорак, но тем не менее, как-то неуважительно обращаться со словами благодарности в очках.

Ани Лорак похвасталась очередной московской наградой и оскорбила фанатов (видео)Ани Лорак похвасталась очередной московской наградой и оскорбила фанатов (видео)Ани Лорак похвасталась очередной московской наградой и оскорбила фанатов (видео)Ани Лорак похвасталась очередной московской наградой и оскорбила фанатов (видео)Ани Лорак похвасталась очередной московской наградой и оскорбила фанатов (видео)

Ани Лорак оскорбила поклонников внешним видом (фото: instagram.com/anilorak)

Ранее мы писали, что Ани Лорак засветила огромную грудь на выступлении в России.

Также мы сообщали, что певицу разнесли за концертный наряд. Артистка вышла на сцену в очень коротком миниплатье, которое практически полностью оголяло ноги певицы.

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