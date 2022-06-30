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Ани Лорак наконец-то вышла в свет и оторвалась на вечеринке в Москве с друзьями Путина (фото)

Ани Лорак засветилась на вечеринке у Киркорова (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Певица Ани Лорак впервые за долгое время засветилась на публике. Артистка, которая ни разу публично не осудила полномасштабное вторжение России в Украину, оказалась на одном празднике с женой Пескова и певицей Валерией, ярой защитницей Путина. Поводом стало день рождения сына Филиппа Киркорова.

Что известно об этой вечеринке с Ани Лорак - читайте в материале ниже.

В то время, когда российские военные поливают ракетами украинские города, Ани Лорак засветилась на видео с вечеринки Филиппа Киркорова. Российский артист отмечал день рождения своего сына и на праздник к нему пришло много гостей. Известно, что Лорак посетила вечеринку вместе с 11-летней дочерью Софией.

В дом Киркорова приехали десятки друзей с подарками. Для детей приготовили различные активности, у взрослых тоже не было времени скучать.

К слову, среди них были Иосиф Пригожин с Валерией, Лариса Долина, Марина Юдашкина, жена Пескова Татьяна Навка, Григорий Лепс. А также там присутствовала спортивный тренер Путина Ирина Винер.

Еще на этой вечеринке засветилась другая певица родом из украинских Черкасс - Анна Асти.

На кадрах видео видно, как Киркоров в платке говорил тост и в нем упомянул Лорак. Она послала ему воздушный поцелуй.

Что известно о позиции Лорак

Ани Лорак пропала с радаров в начале марта. Она отменила все концерты и не выходит на связь с поклонниками. Однако войну России против Украины артистка не осудила и единственный пост о трагических событиях в ее родной стране появился 1 марта.

В тексте Лорак призывала прекратить войну и показала фотографию из одного из бомбоубежищ.

Фанаты долго гадали, где же находится Лорак и предполагали, что она уехала из России. Но все это время Лорак находилась в Москве.

В родном городе Лорак, откуда она родом - в Черновцах, ее считают предательницей и ее именную звезду убрали с Аллеи звезд.

Кстати, ранее мы писали, что Ани Лорак впервые с начала войны засветилась на телевидении.

А также рассказывали, что Ани Лорак отменила концерты в РФ, но собирается гастролировать в Европе.

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Ани ЛоракФилипп Киркоров