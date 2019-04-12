Ани Лорак и Лазарева застукали в пикантный момент: слухи становятся правдой

Ани Лорак и Сергея Лазарева застали в момент, когда звездный исполнитель нашептывал что-то на ушко своей подруге. Фотодоказательства появились в соцсетях.

Представитель Евровидения от России в 2019 году шептал нежности на ушко Каролине. При этом светящиеся глаза скандальной украинской певицы в этот момент выражали больше, чем самые красноречивые слова.

За таким занятием пару, которой начали приписывать роман еще задолго до официального развода Каролины с супругом, застукали на фестивале "Жара-2019", который проходил 5 апреля.

Ани Лорак и Лазарев подогрели слухи о романе (фото: instagram.com/rr_photo/)

Слухи о том, что Каролина после развода со своим мужем Муратом Налчаджиоглу начала отношения с коллегой по сцене, ходят очень давно. А эксперты уже строят догадки, смогут ли дети звездной пары помешать развитию их отношений.

Кроме того, Ани Лорак и Сергей Лазарев регулярно сознательно или бессознательно подогревают эти разговоры совместными поездками на курорты и милыми фотографиями.

Ани Лорак и Лазарев подогрели слухи о романе (фото: instagram.com/rr_photo/)

Поклонники звезд очень радуются тому, что отношения между исполнителями идут по нарастающей. Но некоторые все же не в восторге от возможного романа звезд.

"Так хотелось бы, чтобы эти двое красивых людей были вместе. Вообще обожаю фото красивых пар";

"На ушко звучат слова "I love you, my dear!"

"Когда они уже поженятся?"

"Идеальная пара! Будьте счастливы!"

"Каролина, а Сергей же не из нашего лагеря";

"По глазам Ани Лорак видно, что она все еще не догадывается, что Сережа любит своего мужа";

"Лазарев Лорак: "Давай, делай влюбленные глаза дурочки, нас фоткают".

Ранее мы также писали, что очередной звездный поклонник Каролины признался ей в любви.