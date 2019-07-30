Анджелина Джоли взорвала сеть огромной грудью без белья (фото)

Анджелина Джоли появилась на публике в откровенном наряде. При этом в сети заметили, что голливудская актриса увеличила себе грудь и даже не надела бюстлалтер.

В объектив папарацци 44-летняя актриса попала в Лос-Анжелесе, когда выходила из салона красоты. Для выхода в свет Джоли выбрала шелковый костюм черного цвета.

Анджелина Джоли ошеломила большой грудью без белья (фото: instagram.com/angelina_so_jolie)

Ее грудь очень хорошо выделялась из-под шелковой ткани. При этом поклонники актрисы отметили, что Джоли не потеряла свою сексуальность и обаяние несмотря на тяжелые годы, которые она пережила во время развода с Брэдом Питтом.

Анджелина Джоли ошеломила большой грудью без белья (видео: instagram.com/angelina_so_jolie)

Напомним, что в западных СМИ была информация о том, что Анджелина Джоли, которая долгое время лечилась от рака, вновь столкнулась с этой болезнью. Также говорилось о том, что Джоли страдает от паралича Белла. Параличом актриса заболела после операции по удалению молочных желез и яичников.

Ранее сообщалось о том, что 13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта готовится к смене пола. В 12 лет Шайло при поддержке родителей начала принимать гормоны, чтобы изменить свою внешность.

Мы также писали о том, что Анджелина Джоли решила лишить своих детей наследства, поскольку планирует вычеркнуть из завещания пятерых детей. При этом актриса оставит все свое состояние 17-летнему Мэддоксу, который является ее старшим сыном.