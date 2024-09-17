Андрій Федінчик повідомив про загибель найкращого друга на війні: актор показав архівне фото

Що відомо

Обранець Наталки Денисенко оприлюднив у своєму блозі архівне фото, на якому постав з Олексієм у шкільні роки. В кадрі Андрій з'явився у спортивному вбранні, тоді як його друг позував у піджаку та сорочці.

"Льоха.. мій однокласник і найкращий друг, доки я не перейшов в іншу школу. Про таких кажуть: вихований вулицею. І хоч звертали ми з ним не туди іноді, але пацан був з поняттями. Вчора дізнався, що він загинув, захищаючи свою країну, свій дім. Вічна памʼять тобі, друже," - зазначив Федінчик.

Федінчик показав архівне фото (Фото: instagram.com/andreyfedinchik)

Олексій, як відомо, став на захист рідної країни на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За період своєї служби він отримував поранення на фронті.

Реакція мережі

Колеги висловлюють Андрієві слова співчуття. А Наталка Денисенко, дружина Федінчика, написала, що фото, яке оприлюднив її коханий у мережі, стоїть у них вдома.

Актор також поповнив лаву ЗСУ на початку повномасштабної російсько-української війни. Його партнерка час від часу показує у соцмережах спільні романтичні кадри, коли той повертається додому під час відпусток.

Наталка Денисенко, Андрій Федінчик і їхній син Андрій (Фото: instagram.com/andreyfedinchik)

Нагадаємо, Андрій Федінчик - український актор театру, кіно та дубляжу, Заслужений артист України. Нещодавно від президента він отримав орден "За заслуги" III ступеня - це сталося з нагоди Дня кінематографістів, який в нашій країні святкують у другу суботу вересня.

Тоді президент України Володимир Зеленський постановив нагородити важливими відзнаками діячів кіно. У списку відзначених також опинилися режисер Алан Бадоєв, режисерка Аліса Коваленко, оператор-постановник Ярослав Пілунський, продюсер Ризоль Святослав Леонідович.