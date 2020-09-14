Андрей Богдан переболел коронавирусом: анализ подтвердил

Андрей Богдан признался, что уже переболел коронавирусом. Бывший глава Офиса президента сообщил журналистам о том, что уже перенес COVID-19.

Андрей Богдан перед своим допросом в Государственном бюро расследований сообщил журналистам о том, что он уже перенес коронавирус. Об этом сообщают "Украинские новости".

Перед посещением Государственного бюро расследований, куда Андрея Богдана вызвали на допрос, он пообщался с журналистами.

"Надену маску, потому что боюсь, что снова заболею", - заявил экс-глава Офиса президента.

Журналисты начали задавать уточняющие вопросы, и Андрей Богдан признался, что в начале лета он сдал тест на антитела к коронавирусу. Выяснилось, что тест показал наличие антител и это значит, что Андрей Богдан уже переболел COVID-19 ранее. Когда именно произошло заражение и как он перенес болезнь, Богдан рассказывать не стал.

Стоит отметить, что недавно Андрей Богдан дал интервью Дмитрию Гордону и заявил, что Николай Азаров был одним из самых лучших премьер-министров Украины. Он отметил, что именно Азаров не дал возможности Революции достоинства начаться намного ранее.

Также мы рассказывали о том, что Андрей Богдан отличился диким поступком в центре Киева. Экс-глава Офиса президента опозорился во время парковки своего автомобиля Tesla возле элитного ресторана в центре столицы.