Анатолій Анатоліч відверто розповів, хто вбив його рідного батька: "Вісім ножових поранень"

Дьомін згадав цитату телеведучого: "Мій рідний батько був героїновим наркоманом" і спитав, як саме це сталося.

Батька Анатоліча вбили, коли йому було 2,5 роки.

"Мій тато тоді вже не вживав. Це було у дворі нашого будинку. Ми жили у приватному секторі у Кривому Розі. Такий наркоманський район, Пісочне. Але нас з мамою не було вдома. Ми були на якомусь дні народження", - згадав телеведучий.

Анатоліч також зазначив, що сталася бійка та батько загинув від ножових поранень. Людина, яка зробила це, також вживала наркотики.

"Він, до речі, був під кайфом на той момент", - розповів він.

Анатоліч з батьком (скриншот з відео)

Водночас замовником убивства був друг батька.

"Він вважав, що мій тато винен йому гроші... Я до кінця не знаю цієї історії, але, здається, вони десь із Близького Сходу привезли якісь заборонені речовини. Типу гашиш, у нас не знали, що це таке. І їх заарештували, цього чувака посадили, а мого тата відпустили. Бо у мене бабуся була "решала", була начальником відділу постачання, у неї були зв'язки, гроші. І цей чувак, коли вийшов, вважав, що мій тато винен йому за цю історію. Така помста", - зазначив Анатоліч.

Також телеведучий згадав, що на цьому ґрунті у чоловіків періодично були якісь конфлікти, один із яких закінчився 8 ножовими пораненнями.

"І він знову сів", - наголосив Анатолій Анатоліч.

Також він розповів, що пам'ятає похорон батька - це його єдині спогади про нього.

На запитання Дьоміна, чому люди стають наркоманами, телеведучий відповів: "Від своєї слабкості. А тоді Кривий Ріг, 80-ті, це було просто модно".

Він наголосив, що тоді молодь так розважалася і не бачила нічого страшного у цій згубній звичці.

Нагадаємо, Анатолій Анатоліч - український шоумен, радіо та телеведучий. Ведучий red room вокального шоу "Голос країни" та ранкових шоу "Сніданок з 1+1", "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна". Автор та виконавець проекту "Правила граматики". Ведучий YouTube-каналу "Зе Інтерв'юер".

Одружений, разом із дружиною виховує трьох дітей: 13-річну Алісу, 11-річну Лоліту та 3-річного сина Ніла.

Ведучий із сім'єю (фото: instagram.com/yulattt)