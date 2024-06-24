Анатолій Анатоліч гнівно присоромив одеситів за російську мову (відео)

Що обурило Анатоліча

Так, ведучий розмістив відео, яке днями з'явилося у мережі. На ньому натовп співає пісню гурту "Пошлая Молли". Музиканти засудили війну та більше не виступають в РФ, але Анатоліча обурило інше.

Люди співали пісню російською, що швидко "підхопили" кремлівські пропагандисти. Вони почали поширювати заяви про те, що Одеса нібито "російське місто". До того ж посіпаки Путіна закликали українців "терпіти" й чекати на "звільнення".

Саме через це Анатоліч гнівно звернувся до одеситів.

"Та какая разніца на каком язікє разговарівать? Невже ви так швидко забули, що вони прийшли в нашу країну захищати рускоязичні челюсті? Що з пам'яттю, українці? Ау!" - написал він.

Як реагує мережа

Заява ведучого розділила юзерів на дві групи. Перша підтримала Анатоліча, а друга заявила, що подібні мовни скандали недоречні. Користувачі пишуть: