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Анатоліч пояснив, чому погодився провести івент скандальної Алхім: "Відправить на х*й Асті"

Анатоліч сказав, на яких умовах погодився провести івент (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Ведучий Анатолій Анатоліч пояснив, навіщо він погодився провести івент скандальної блогерки Анни Алхім, яка вирішила влаштувати "новорічний корпоратив". За словами шоумена, він висунув власні умови.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Анатоліч розповів у коментарі для Telegram-каналу "Культурна прачечна".

Що про івент думає ведучий

"Аню знаю давно і неодноразово сам "цькував її носом" в її власні зашквари. Я погодився на участь у Алхім з умовою, що вона публічно для п'ятисот своїх гостей і мільйонів підписників відправить на х*й Асті та скаже, що "Слово пацана" дивляться довбо*оби", - запевняє Анатоліч.

При цьому він зазначив, що з задоволенням скористається "можливістю донести подібні меседжі для великої аудиторії Алхім". Окрім цього, ведучий виправдовується тим, що на "корпоративі" скандальної блогерки нібито буде проведено збір коштів для ЗСУ.

"Події веду тільки українською. Але головне - що це не "корпоратив", а назва форуму для підписників. Дискотеки та пияцтва там не буде. На цьому форумі я проведу великий збір на допомогу ЗСУ", - додав Анатоліч.

Анатоліч відповів, чому погодився на співпрацю з Алхім (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Скандал навколо "корпоративу" Алхім - з чого усе почалося

Нагадаємо, нещодавно блогерка оголосила про проведення івенту. Але у мережі цей захід розкритикували. Зокрема, "дісталося" Анатолічу, який спочатку критикував тих, хто слухає російську музику, а потім погодився провести "корпоратив" для блогерки, яка відкрито слухає треки від артистів-зрадників та росіян.

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