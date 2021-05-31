UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Анастасия Приходько еще раз вспомнила о Меладзе и домогательствах: я ж могу и ударить

Автор: Людмила Жукова

Украинская певица Анастасия Приходько снова высказалась о скандале с сексуальными домогательствами известного продюсера Константина Меладзе.

На этот раз исполнительница прокомментировала эту ситуацию Кате Осадчей в программе "Светская жизнь".

Приходько отметила, что ее возмутили слова Ани Лорак о том, что "неприемлемые условия работы якобы предлагали всем артистам, и они были согласны". Артистка сообщила, что Меладзе ей такого и не смел предлагать.

"Мне это не понравилось, так как мне о таких условиях никто не рассказывал, и у меня их в контракте не было", - отметила Анастасия.

Также 33-летняя звезда призналась, что с Меладзе у нее не совсем хорошие отношения.

"У меня не очень хорошие отношения были с Константином Меладзе, но они не имели сексуального характера. Они были немного другие, но это тоже не очень хорошо", — отметила звезда.

После участия в конкурсе Евровидение 2009 от России Приходько расторгла контракт с продюсером.

Приходько добавила, что ни разу не была жертвой сексуальных домогательств.

"Посмотри на меня, у кого повернется язык мне что-то предлагать? Я же могу и ударить", —сказала исполнительница.

Напомним, что Ани Лорак впервые высказалась о скандале с домогательствами Меладзе.

А вот Анастасия Приходько выступила в защиту композитора, заявив, что ей он ничего подобного не предлагал.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Анастасия Приходько