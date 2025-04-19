Американський метод, який допоможе купити лише корисні продукти: все дуже просто

Скласти збалансований раціон та обрати корисні продукти без складних підрахунків можна за допомогою простого американського методу. Він не потребує багато часу та зусиль, тому сподобається кожному.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку нутриціолога Людмили Матішинець.

Деталі методу

Американський метод 5-4-3-2-1 - це проста формула, яка допомагає зробити покупки більш здоровими та збалансованими - без дієт та марафонів. Це проста система, яка допомагає скласти збалансовану продуктову корзину або здоровий раціон харчування.

Ось як розшифровується ця формула:

обирайте 5 будь-яких овочів - наприклад, це може бути цвітна капуста, болгарський перець, квашена капуста, зелень і помідор.

- наприклад, це може бути цвітна капуста, болгарський перець, квашена капуста, зелень і помідор. беріть 4 фрукти на вибір - яблуко, гранат, ківі та банан

- яблуко, гранат, ківі та банан 3 джерела білка - наприклад, куряче біле, риба хек та яйця

- наприклад, куряче біле, риба хек та яйця 2 джерела складних вуглеводів - булгур та гречка

- булгур та гречка 1 улюблений смаколик - це може бути навіть шоколадка

В результаті ви зберете збалансовану корзину продуктів.

Американські правила харчування

Американські правила харчування офіційно регулюються Міністерством сільського господарства США (USDA) та Міністерством охорони здоров’я та соціальних служб (HHS). Відомо про основні принципи цих правил.

Збалансоване харчування

Вживайте різноманітну їжу, яка містить всі основні поживні речовини: білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінерали. Основна частина раціону має складатися з овочів, фруктів, цільнозернових продуктів, нежирного м’яса та молочних продуктів.

Обмеження шкідливих компонентів

Обмежте додані цукри до менше ніж 10% від загального щоденного споживання калорій. Зменште споживання насичених жирів (наприклад, жирне м’ясо, масло).

Важливо також уникати трансжирів.

Фізична активність

Фізична активність завжди згадується як важливий компонент здорового способу життя - рекомендується щонайменше 150 хвилин помірної активності на тиждень.