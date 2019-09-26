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Американский комик высмеял разговор Зеленского и Трампа (видео)

STYLERЖизнь    26.09.2019 - 10:47
Американский комик высмеял разговор Зеленского и Трампа (видео)
Комик записал видео о Зеленском и Трампе (Коллаж РБК-Украина)

Комик объяснил, что на самом деле значит разговор Зеленского и Трампа

Американский комик и телеведущий Билл Мар записал видео, в котором высказался по поводу телефонных переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. В своем выступлении он вспомнил о прошлом Владимира Зеленского и о его съемках в сериале "Слуга народа".

Как сообщает издание "Буквы", Билл Мар выступил на своем шоу, которое выходит на канале HBO и жестко раскритиковал президента Трампа.

"Трамп разговаривал с Президентом Украины, и он ему угрожал, что придержит военную помощь, которую мы им предоставляем, если тот не начнет расследование относительно Джо Байдена на основании фиктивных поводов. Потому что сын Байдена занимался бизнесом в Украине. Вот что мы имеем: президент США, используя деньги налогоплательщиков, оказывает давление на иностранное государство, чтобы очернить своего политического оппонента", - сказал комик и пошутил, что мало того, что у Трампа было российское вмешательство в выборы, так теперь еще и Украину пригласили в "групповушку на троих".

Билл Мар напомнил, что нынешний президент Украины – в прошлом был шоуменом и снимался в сериале, где играл роль главы державы.

"Президент Украины, его там недавно избрали, он комик, вы знали об этом? Он комик и 5 лет снимался в комедийном сериале "Слуга народа", где он играл президента Украины. Он перемахнул прямо с роли на должность настоящего Президента Украины. Вы только представьте!" – заявил комик.

Также он высказался о том, чем закончится весь этот скандал вокруг телефонного разговора двух президентов.

"Сейчас мы на стадии отрицания: "Трамп ничего такого не делал". Потом – "он сделал, но ничего плохого не произошло". Далее – "это было нехорошо, но ничего незаконного". Потом: "окей, это незаконно, но не в случае с Трампом". Следующая стадия – вызываем Трампа в суд. А он: "А идите все н…хер". А в конце демократы: "Ну мы хотя бы постарались привлечь его к ответственности". Конец", - резюмировал юморист.

Американский комик высмеял Зеленского и Трампа (Видео: YouTube/Буквы)

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