Американские баскетболисты избили посетителей в ресторане Одессы: видео разборок

В Одессе произошла драка в ресторане с участием американских легионеров баскетбольного клуба "Одесса". Спортсмены принялись выяснять отношения с посетителями при помощи кулаков, и в результате одному из них разбили голову, а баскетболисту-"боксеру" распылили слезоточивый газ из баллончика в лицо.

Инцидент произошел вскоре после того, как баскетболисты этого клуба добыли первую победу в сезоне, одолев на домашней площадке "Будивельник". Об этом передает Odessa.online.

Разборки сняли на видео очевидцы инцидента, после чего ролик был опубликован в сети.

В конфликте принимали участие 30-летний американский защитник Баден Джаксен и его земляк 28-летний Дрю Брэндон, новичок БК.

Сообщается, что Баден разбил лицо одному из посетителей и подрался с еще одним, а Брэндон пришел коллеге "на подмогу".

Джаксен не успокоился даже после приезда полиции, в результате чего "копам" пришлось прибегнуть к использованию слезоточивого газа.

Отметим, что Джаксен ввязывается в драку с другими баскетболистами не впервые. Так, недавно он получил перелом челюсть в результате массовых разборок между спортсменами на контрольном матче против "Тернополя" в сентябре. Из-за этого легионер был вынужден пропустить старт сезона, сидя на больничном.

Видео: Американские баскетболисты из ФК "Одесса" устроили драку в ресторане

Ранее сообщалось, что летом в Харькове футболисты устроили жесткую драку во время матча.