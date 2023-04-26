Американська компанія створила ляльку Барбі з синдромом Дауна: перші фото іграшки

"Ця Барбі служить нагадуванням про те, що ми ніколи не повинні недооцінювати силу представлення. Це величезний крок вперед для інклюзії та момент, який ми відзначаємо", - сказала президент і генеральний директор компанії Канді Пікард.

Для створення інклюзивної іграшки компанія Mattel консультувалася Національним товариством людей із синдромом Дауна у США. Нова лялька має коротший корпус і довший тулуб.

Крім того, її обличчя має округлішу форму, менші вуха, пласке перенісся та очі мигдалеподібної форми.

Такий вигляд має лялька з синдромом Дауна (фото: instagram.com/elliejg16_zebedeemodel)

Цікавою деталлю є намисто, яке носить лялька. Воно являє собою три копії 21 хромосоми. Це саме той генетичний матеріал, який відповідає за характеристики, пов'язані з цим захворюванням.

Стрілки на кулоні є синонімом "The Lucky Few" ("Щасливчики"). Згідно з Національним товариством людей із синдромом Дауна, це означає "кілька щасливчиків, які мають у своєму житті когось із синдромом Дауна".

Одяг ляльки також є дотичним до головної ідеї кампанії. Вона одягнена в сукню з пишними рукавами жовто-блакитного кольору, що символізує обізнаність про синдром Дауна. До того ж вона має рожевий гомілковостопний ортез, який часто використовують діти з синдромом Дауна.

Лялька з синдромом Дауна стала ще однією моделлю до колекції про інклюзивність (фото: Mattel)

Варто зазначити, що нову ляльку представила світові активістка і модель із синдромом Дауна Еллі Ґолдштейн, яка бореться за права людей з інвалідністю.

"Я така щаслива, що існує Барбі з синдромом Дауна. Побачивши ляльку, я відчула себе приголомшеною. Вона багато для мене значить, і для мене велика честь і гордість, що Барбі обрала мене, щоб показати ляльку світу", - написала Еллі на своїй сторінці в Instagram.

Ляльку з синдромом Дауна представила модель, яка має це захворювання (фото: instagram.com/elliejg16_zebedeemodel)

Детальний огляд ляльки можна переглянути у відео: