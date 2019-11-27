Американец плюнул украинцу в лицо и сурово поплатился за оскорбление

В США случился неприятный инцидент с иммигрантом из Украины. Между американцем и украинцем произошел конфликт, после которого гражданин США понес довольно суровое наказание.

В городе Портленд американец плюнул в украинца и пригрозил ему физической расправой, пишет The New York Times.

Украинец, работающий в Штатах продавцом автомобилей, попросил американца убрать за собой мусор. В ответ тот плюнул ему в лицо и угрожал порезать. Кроме того, гражданин США посоветовал украинцу убираться в свою страну.

Украинцу в США плюнули в лицо (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Суд приговорил американца к 90 дням тюремного заключения, которые он уже отсидел. Кроме того, его заставили написать эссе о сложностях мигрантской жизни. Повествование должно состоять не менее, чем из 500 слов.

"Я не прошу вас сосредоточиться на какой-то конкретной стране. Я хочу, чтобы вы представили себя на их месте и написали сочинение о преграды, которые попадаются на их пути", - вынес вердикт судья.