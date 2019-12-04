Alyona Alyona разделась и обратилась к Лесе Никитюк (фото)

Украинская сенсация Alyona Alyona совершенно необычным образом пригласила Лесю Никитюк к себе на концерт. Соответствующее видео появилось в Instagram-сториз телеведущей.

Звезда рэпа прислала Никитюк приглашение, завернутое в газету с атрибутом рэперской жизни - золотой цепью.

Alyona Alyona прислала Никитюк оригинальное приглашение (скрин: instagram.com/stories/lesia_nikituk)

"По ходу, так выглядит приглашение на концерт Алена Алена. Я хочу, чтобы там была килька в томатном", - комментировала ведущая, открывая приглашение.

Никитюк развернула подарок, найдя там билет на концерт в Киеве, фигурку пышнотелой русалки и несколько снимков 28-летней Алена Савраненко.

Alyona Alyona прислала Никитюк оригинальное приглашение (скрин: instagram.com/stories/lesia_nikituk)

На одном из них звезда в черном купальнике, а на втором - полностью обнаженная, а интересные места прикрыты надписями с датой и местом концерта и словами "запрошую тебе".

А фото с обнаженной рэпершей вызвало у Никитюк настоящий шок.

"Аааа, голая!" - воскликнула Никитюк.

Alyona Alyona разделась для приглашения Никитюк на концерт (скрин: instagram.com/stories/lesia_nikituk)

К слову, ныне успешная певица рассказала, что в детстве страдала от насмешек сверстников из-за лишнего веса.