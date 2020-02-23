Alyona Alyona написала песню в память о погибшем в теракте подростке

Alyona Alyona (фото: facebook.com/alyonaalyonaoff)

Alyona Alyona написала сингл "Коли ховають молодих" в рамках проекта памяти Данила Дидика

Alyona Alyona выпустила песню в рамках проекта памяти 15-летнего активиста Данила Дидика, который стал жертвой теракта во время Марша единства в Харькове пять лет назад. Звезда украинского хип-хопа поддержала инициативу писателя и музыканта Руслана Горовия "Так работает память" и написала трек в память о парне.

Сингл "Коли ховають молодих" вышел на YouTube-канале артистки - в пятую годовщину резонансного трагического события.

"Узнав больше о его истории, я вспомнила, как много в своей жизни видела потерь и похорон. И самые болезненные среди них - похороны молодежи", - рассказала Алена в описании под видеоклипом.

Alyona Alyona отметила, что трек является "одой памяти" всем юношам и девушкам, чьи смерти ей пришлось пережить и о которых довелось узнать.

"Это самое страшное и самое тяжелое, что может видеть мир. Эта песня - воспоминание о всех, чья жизнь оборвалась слишком рано", - добавила исполнительница.

Также Алена рассказала, что, когда она начала изучить историю трагедии и узнала возраст Данила, это отозвалось в ней чередой воспоминаний.

"Когда я была маленькой, родители не брали меня на похороны. Но когда я стала старше, начали умирать мои ровесники. Одноклассник - 14 лет, односельчане - 20 лет… Кто-то от болезни, кто-то в драке. Когда обрывается молодая жизнь - это очень страшно. Крики матери, слезы отца, толпа друзей. В этот день плачет все вокруг тебя. Эту сложную эмоцию я решила выразить в новой песне", - поясняет она.

Видео: Alyona Alyona - сингл "Коли ховають молодих"

Текст песни Alyona Alyona "Коли ховають молодих"

Вони хотіли крил, жити з ними на землі

Розправлених вітрил на своєму кораблі

Підкорених вершин, прямих попадань у ціль

Але життя - відбиток із літер на муці

Несуть молоді вінки, тільки ми не на Гаваях

І сказане колись знову сенсу набуває

В заплаканих очах все навколо завмирає

Вони сягли небес і тепер їх вже немає

З собою забирають сподівання

Надії матерів

А когось вдова чекає, при надії у дворі

Маряться знайомі кроки що ступають на поріг

Говорити щось погане про них - гріх

Вони хотіли жити би ще

Хей

Хотіли проживати свої дні серед натовпу людей

Змінювати світ способом своїх ідей

Ми живемо собі далі, а от їх нема ніде

Тільки літери вдавлені в камінь

Вміщають в собі певний підсумок того життя

Там зображення юне, щасливе, наповнене силами

Раптом пішло в небуття

Дайте повітря, дайте води

Коли ховають молодих

З криком у грудях, всесвіт затих

Коли ховають молодих

Всі бажання, мрії, сподівання

В яму

На сімейнім дереві гілки

В'януть

Лінія життя має в кінці

Пляму

Піднімаю очі догори

Гляну

Чергова підніжка

Ми на роздоріжжі

Хай життя мов книжка

А слова мов дріжджі

Виростуть і стануть

Селами й містами

Тим словесний танець

кого нема з нами

Я знаю що нас нагинають

І нас заривають

В землі нас чекА новосілля

Хай з нами роблять що хочуть

Вони ж бо не знають

Що наші тіла то насіння

Напомним, 22 февраля 2015 года в Харькове в результате теракта на месте погибли местный активист Евромайдана Игорь Толмачев и подполковник милиции Вадим Рыбальченко и ранены 11 человек - участники шествия с украинскими флагами. На следующий день 15-летний Даниил Дидик, который в результате взрыва получил тяжелую черепно-мозговую травму и впал в кому, умер. 24 февраля также умер еще один раненый в результате взрыва - 18-летний студент Харьковской Академии городского хозяйства Николай Мельничук. Смерть активистов наступила из-за разрыва противопехотной мины.

После гибели подростка Горовий обратился ко многим украинским исполнителям и музыкантам с предложением написать песню в память о нем. Посредством инициативы "Так работает память" произойдет переименование 11 лицея Харькова в лицей имени Данила Дидика.

Именем Данила Дидика хотят назвать лицей в Харькове

Дабы придать этому огласку, в проект подключилось большое количество украинских музыкантов, которые выпустили песни посвященные Данилу. В проекте уже приняли участие Беz Обмежень, KOZAK SYSTEM, Фiолет, Брати Гадюкiни, АНТИТIЛА и многие другие. В том числе, частью этого проекта стало нашумевшее видео "История Украины за 5 минут" от группы ТНМК.