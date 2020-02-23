Alyona Alyona написала песню в память о погибшем в теракте подростке

Alyona Alyona написала сингл "Коли ховають молодих" в рамках проекта памяти Данила Дидика
Alyona Alyona выпустила песню в рамках проекта памяти 15-летнего активиста Данила Дидика, который стал жертвой теракта во время Марша единства в Харькове пять лет назад. Звезда украинского хип-хопа поддержала инициативу писателя и музыканта Руслана Горовия "Так работает память" и написала трек в память о парне.
Сингл "Коли ховають молодих" вышел на YouTube-канале артистки - в пятую годовщину резонансного трагического события.
"Узнав больше о его истории, я вспомнила, как много в своей жизни видела потерь и похорон. И самые болезненные среди них - похороны молодежи", - рассказала Алена в описании под видеоклипом.
Alyona Alyona отметила, что трек является "одой памяти" всем юношам и девушкам, чьи смерти ей пришлось пережить и о которых довелось узнать.
"Это самое страшное и самое тяжелое, что может видеть мир. Эта песня - воспоминание о всех, чья жизнь оборвалась слишком рано", - добавила исполнительница.
Также Алена рассказала, что, когда она начала изучить историю трагедии и узнала возраст Данила, это отозвалось в ней чередой воспоминаний.
"Когда я была маленькой, родители не брали меня на похороны. Но когда я стала старше, начали умирать мои ровесники. Одноклассник - 14 лет, односельчане - 20 лет… Кто-то от болезни, кто-то в драке. Когда обрывается молодая жизнь - это очень страшно. Крики матери, слезы отца, толпа друзей. В этот день плачет все вокруг тебя. Эту сложную эмоцию я решила выразить в новой песне", - поясняет она.
Видео: Alyona Alyona - сингл "Коли ховають молодих"
Вони хотіли крил, жити з ними на землі
Розправлених вітрил на своєму кораблі
Підкорених вершин, прямих попадань у ціль
Але життя - відбиток із літер на муці
Несуть молоді вінки, тільки ми не на Гаваях
І сказане колись знову сенсу набуває
В заплаканих очах все навколо завмирає
Вони сягли небес і тепер їх вже немає
З собою забирають сподівання
Надії матерів
А когось вдова чекає, при надії у дворі
Маряться знайомі кроки що ступають на поріг
Говорити щось погане про них - гріх
Вони хотіли жити би ще
Хей
Хотіли проживати свої дні серед натовпу людей
Змінювати світ способом своїх ідей
Ми живемо собі далі, а от їх нема ніде
Тільки літери вдавлені в камінь
Вміщають в собі певний підсумок того життя
Там зображення юне, щасливе, наповнене силами
Раптом пішло в небуття
Дайте повітря, дайте води
Коли ховають молодих
З криком у грудях, всесвіт затих
Коли ховають молодих
Всі бажання, мрії, сподівання
В яму
На сімейнім дереві гілки
В'януть
Лінія життя має в кінці
Пляму
Піднімаю очі догори
Гляну
Чергова підніжка
Ми на роздоріжжі
Хай життя мов книжка
А слова мов дріжджі
Виростуть і стануть
Селами й містами
Тим словесний танець
кого нема з нами
Я знаю що нас нагинають
І нас заривають
В землі нас чекА новосілля
Хай з нами роблять що хочуть
Вони ж бо не знають
Що наші тіла то насіння
Напомним, 22 февраля 2015 года в Харькове в результате теракта на месте погибли местный активист Евромайдана Игорь Толмачев и подполковник милиции Вадим Рыбальченко и ранены 11 человек - участники шествия с украинскими флагами. На следующий день 15-летний Даниил Дидик, который в результате взрыва получил тяжелую черепно-мозговую травму и впал в кому, умер. 24 февраля также умер еще один раненый в результате взрыва - 18-летний студент Харьковской Академии городского хозяйства Николай Мельничук. Смерть активистов наступила из-за разрыва противопехотной мины.
После гибели подростка Горовий обратился ко многим украинским исполнителям и музыкантам с предложением написать песню в память о нем. Посредством инициативы "Так работает память" произойдет переименование 11 лицея Харькова в лицей имени Данила Дидика.
Именем Данила Дидика хотят назвать лицей в Харькове
Дабы придать этому огласку, в проект подключилось большое количество украинских музыкантов, которые выпустили песни посвященные Данилу. В проекте уже приняли участие Беz Обмежень, KOZAK SYSTEM, Фiолет, Брати Гадюкiни, АНТИТIЛА и многие другие. В том числе, частью этого проекта стало нашумевшее видео "История Украины за 5 минут" от группы ТНМК.