В Алматы застрелили "отца казахского хип-хопа": что известно о его творчестве (видео)

По его словам, трагический случай произошел вчера в бывшей столице Казахстана Алматы. В момент стрельбы Сакен находился в машине вместе с другом. Само нападение, говорит журналист, устроили "мародеры", которые собирались отобрать у артиста машину.

"Толпа подошла сзади и начала вскрывать двери. Пацаны дали по газам, а мародеры начали стрелять в след уезжающей машине. Одна пуля пробила Сакену легкое и Сакена больше нет с нами", - говорится в публикации.

Адилбеков отметил, что получив пулевое ранение, Сакен "умер мгновенно, не дождавшись скорой помощи".

Также сообщается, что тело погибшего не могут забрать домой его родители, так как "не хватает полицейских, чтобы запротоколировать смерть".

Битаева Сакена он назвал "отцом казахского хип-хопа", который оказал значительное влияние на музыкальную индустрию страны в этом жанре.

"Нет ни одного рэпера в Казахстане кто не знает Salamalec sound - его детище. Режиссер от Бога - снимал разные вещи для Салема, в том числе и Пацанские истории", - пишет Адилбеков и добавляет, что погибший сейчас "рядом с легендами - 2pac и BIG и стариной Бобом Марли".

Сакен Битаев, казахстанский музыкант и режиссер (facebook.com / Daniyar Adilbekov)

Что известно о творчестве Сакена Битаева

Нужно сказать, что творчество Сакена Битаева, на самом деле, не так широко освещено на просторах интернета - больше именно "под вывеской" Salamalec sound. Предлагаем вам ознакомиться с работами артиста.

Так, например, в сети можно найти клип казахского исполнителя в жанре хип-хоп, который снимал Сакен Битаев. Трек называется "Кровная Aзия" - от артиста "Кай Пики".

А чтобы познакомиться с творчеством Битаева именно в музыке, можно послушать, к примеру, трек "Отбасы", исполненный казахским рэпером "G.H.A.D.". Музыку для песни сочинил Сакен вместе с Ерланом Хайрушевым, Стеффом и Шапалаком.

С другими музыкальными работами от студии Salamalec Stuff, в которой работал Сакен Битаев, можно ознакомиться по этой ссылке.