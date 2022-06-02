Аллергия на сезонную пыльцу: врач рассказала о проблемных растения, симптомах и лечении

В теплый сезон года увеличивается количество жалоб на аллергическую реакцию и серьезные раздражения слизистой глаз и носа. Украинский врач-аллерголог, пульмонолог и педиатр Майя Руселевич объяснила, что следует делать при проявлениях проблемы, какие растения становятся их причиной и как минимизировать риск.

Что сейчас особо вызывает аллергию

По словам специалиста, в настоящее время больше всего вызывают аллергию именно луговые и злаковые травы.

"И проблема в том, что они незаметно цветут, пыльца незаметна, но они вызывают максимальное количество жалоб у пациентов. Еще цветет щавель", - говорит врач.

Кроме того, сильным аллергеном является цветок маргаритка для людей с аллергической реакцией к пыльце полыни, амброзии. Педиатр рекомендует не нюхать и не приближаться очень близко к этому яркому цветку.

Также очень много людей страдают от пыльцы таких деревьев, как олива, добавила Руслевич.

"Но злаковые травы, газоны, трава нескошенная - это сейчас главная проблема", - обращает внимание врач-аллерголог.

Цветение сосны и тополя - не проблема

Она также отметила, что некоторые люди ошибочно опасаются цветения сосны, но на самом деле ее пыльца в 2-3 раза больше, чем пыльца злаков, луговых трав, поэтому не вызывает аллергической реакции.

"Также считают, что сейчас цветет тополь, видят пух, и это аллерген, но нет - это только раздражение слизистой глаз и носа. Проблема - в пыльце злаков, то есть луговые травы, газонные травы. Нужно избегать мест, где нескошенная трава, газоны, не позволять деткам нюхать цветы", - подчеркивает врач.

Как определить, есть ли у вас аллергия на пыльцу

Как правило, симптомы возникают сезонно. Специалист рассказала, что у человека появляется:

зуд, в том числе в полости рта и в глазах,

чихание,

насморк,

затрудненное дыхание (из-за отека слизистой носа),

покраснение глаз,

кашель и хрипы.

Что делать при первых признаках аллергической реакции

Прежде всего, следует уменьшить контакт с пыльцой, говорит аллерголог.

"Если человек заметил, что на улице ему становится плохо, он имеет симптомы аллергического ринита или аллергического конъюнктивита, то нужно прийти домой, промыть нос солевым раствором, "назальный душ", промыть глаза искусственной слезой, можно даже принять душ, чтобы смыть все из волос, переодеться и посмотреть на симптомы", - рассказала Руслевич.

В случаях, если симптомы остаются и состояние не улучшается, можно принимать антигистаминные препараты современного поколения, которые можно принимать длительный период сезона полинации.

"Если этого недостаточно, тогда врачи назначают стероидные препараты в нос, глаза. Если есть проблемы с дыханием, то даже бронхорасширяющие препараты" - отмечает специалист.

Какая профилактика

Чтобы избавиться от пыльцы в помещениях, следует делать влажную уборки.

"Если мы используем кондиционеры, то обязательно нужно увлажнять воздух для того, чтобы это были неблагоприятные условия для распространения пилы", - сказала Руселевич.