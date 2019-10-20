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Аллергия на рыбу: Комаровский рассказал, как помочь ребенку

Новости » Жизнь   

Комаровский дал важные рекомендации касательно лечения ребенка

Евгений Комаровский рассказал, что делать в случае аллергии на рыбу, а также поделился важными рекомендациями. Соответствующий пост опубликован на YouTube-аккаунте.

"Когда возникает аллергия на рыбу бывают ситуации, когда есть аллергия на морскую, но нет аллергии на речную рыбу. Поэтому пробовать под присмотром докторов однозначно надо", - пишет Комаровский.

Если организм не хочет принимать определенный продукт, то необходимо от него отказаться. Ребенку нужно объяснять, какие блюда ему нельзя, а также научить интересоваться составом.

"Есть огромное количество продуктов, которые включают в себя то полезное, что есть в рыбе. Если ребенок получает достаточное количество животного белка, растительные жиры, то не стоит себя накручивать - организму ребенка всего хватает.

Напомним, что Комаровский резко высказался о лечении популярной "болезни" новорожденных.

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