Аллергия на рыбу: Комаровский рассказал, как помочь ребенку

Евгений Комаровский рассказал, что делать в случае аллергии на рыбу, а также поделился важными рекомендациями. Соответствующий пост опубликован на YouTube-аккаунте.

"Когда возникает аллергия на рыбу бывают ситуации, когда есть аллергия на морскую, но нет аллергии на речную рыбу. Поэтому пробовать под присмотром докторов однозначно надо", - пишет Комаровский.

Если организм не хочет принимать определенный продукт, то необходимо от него отказаться. Ребенку нужно объяснять, какие блюда ему нельзя, а также научить интересоваться составом.

"Есть огромное количество продуктов, которые включают в себя то полезное, что есть в рыбе. Если ребенок получает достаточное количество животного белка, растительные жиры, то не стоит себя накручивать - организму ребенка всего хватает.

Напомним, что Комаровский резко высказался о лечении популярной "болезни" новорожденных.