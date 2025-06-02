Алла Волкова зізналася, чому хоче зменшити груди і які уколи краси робить

31-річна Волкова зізналася, що хоче зменшити груди у 2026 році.

"Я вже запланувала собі операцію наступного року. Зроблю собі маленький (розмір - ред.).", - зазначила стендап-комікеса.

Вона підкреслила, що все життя їй заважали великі груди.

"У мене все життя великі груди, у мене дуже болить спина. Плюс вони вже не такий вигляд мають, як коли тобі 16. У 16 вони виглядали класно, у 31 - утертися і плакати", - зазначила Волкова.

Водночас її коханому, гумористу Богдану Боярину, від якого вона народила доньку, все подобається.

"Богдану все подобається. Але він сказав: "Якщо ти хочеш, роби, як хочеш", - підсумувала вона.

Також Дьомін запитав про так звані уколи краси.

"Губи я колола два роки тому. Чи хочеться зараз? Та не знаю", - зазначила Алла.

Ботокс Волкова колола до вагітності та планує продовжувати.

"Ботокс я колола до вагітності. Ось зараз теж піду вколю. Ну це ж просто косметологічна процедура", - зазначила вона.

Хто така Алла Волкова

Майбутня зірка стендапа народилася у Львівській області. Сім'я Алли Волкової відіграла важливу роль у її житті та творчості.

Її мати народила Аллу у 18 років, а сама комікеса - найстарша з чотирьох сестер. У сім'ї були складні обставини, зокрема, проблеми з алкоголем у батька і дідуся. Це залишило слід на світогляді Алли та сформувало глибокий страх бідності.

Алла Волкова вступила до Київського політехнічного інституту (КПІ) на юридичний факультет. Однак провчилася перший курс і усвідомила, що ця професія їй не підходить, і залишила навчання. До того як прийти у світ стендапу, дівчина займалася організацією різних свят, що стало її першим досвідом після навчання.

У 18 років потрапила в аб'юзивні стосунки та зробила аборт за наполяганням чоловіка.

Популярність прийшла до Волкової у 2021 році - після того, як вона почала займатися стендапом.

Водночас Алла переживала непростий період - у неї була алкогольна залежність.

"Ну прям жорстко, я пила з 2021 до минулого року, 2024-го. Я кожен день пила. Дуже жорстко, не просихаючи. А до цього я пила раз на три дні, але пила теж багато", - розповіла вона.

Згубну звичку Волковій вдалося побороти після того, як вона дізналася, що вагітна.

У квітні 2025 року вона вперше стала мамою.

Алла Волкова (фото: instagram.com/fkudz)