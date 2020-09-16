Алла Мазур поразила фото после борьбы с онкологией: я жива

Украинская телеведущая Алла Мазур появилась на обложке знаменитого французского журнала Marie Claire. Алла Мазур ведет борьбу с онкологией и впервые снялась без парика. Она поразила всех своей новой прической и стильным образом.

Журнал Marie Claire посвятил Алле Мазур свой новый выпуск. Телеведущая призналась, что борьба и победа над онко разделила ее жизнь на "до" и "после". И этот день рождения для телезвезды не похож на все предыдущие. В центре журнала - большое интервью Аллы о пережитом, о страхах, о любви и силе, о личном опыте и советах, о ценности жизни, о сыне и родителях. Об этом сообщает ТСН.

"Привет, мой новый год! Я жива – и это самое большое достижение прошлого года. Постояла мысленно на краю - и получила еще больше внутренней свободы. Увидела себя новую – и почувствовала, что этой свободой можно поделиться. И поддержать других. Тех, кто столкнулся с онкологией во время пандемии. Но шанс выздороветь – есть. И чем раньше начать – тем выше этот шанс. Меня вдохновила одна зрительница. Она написала: ваша работа в эфире говорит нам, что победить – можно. Теперь хочу показать, что и визуальных последствий этой борьбы особенно бояться не стоит. Ведь главное – очистить организм. А волосы – отрастут. И жизнь предложит вам новый образ: который может оказаться неожиданно симпатичным. Даже модным и актуальным. Не бойтесь перемен. Поверьте в себя и в свои силы. Наполняйте себя любовью. Только так мы можем делиться ею с другими. Доверьтесь Небу – там удивительным образом подсказывают нам путь", - сказала Алла Мазур.

Алла Мазур поразила внешним видом после борьбы с онкологией (Фото: Пресс-служба)

В журнале телеведущей посвятили сразу пять обложек, и скоро выйдет фотоистория и интервью.

Напомним, ранее мы писали о том, что Алла Мазур впервые прокомментировала свою болезнь.

А также рассказывали о том, что телеведущая Алла Мазур рассказала, что у нее онкологическое заболевание.