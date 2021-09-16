Алла Мазур после борьбы с раком потеряла близкого человека: какое горе произошло в семье телеведущей

Борьба над онкологией

Так, Алла Мазур рассказала, как провела этот год. В частности, как прошел год после победы над онко. Тогда на свой юбилей Алла потрясла всех и вышла на работу в новом смелом образе – без парика и с натуральным цветом волос.

Ее фотографии украсили 5 обложек всемирно известного французского глянца Marie Claire в Украине. А ее фотосессию и интервью журнал опубликовал на своем главном сайте во Франции.

Весь год Аллой была рядом с теми, кто в этом больше всего нуждался. Теперь у нее есть единственная миссия убедить всех, что раннее диагностирование спасает жизнь, и что человек способен преодолеть тяжелые болезни.

Смерть мамы

В этом году телеведущая первый раз празднует день рождения без мамы.

"Я долго собирала себя в кучу. Мама ушла на небо около двух месяцев назад, мне трудно об этом говорить. Я не писала в соцсетях, не говорила публично, возможно, потому что до сих пор не могу впустить эту мысль в себя. Все время кажется, что мама уехала где-то в санаторий и скоро вернется. Чувствую ее присутствие, я с ней разговариваю, советуюсь, стараюсь все делать, чтобы в нашей семье все было хорошо, потому что она всегда заботилась о нас, - сказала Алла Мазур.

Алла Мазур и ее мама

Также Алла показала фотографии из семейного альбома. На них изображены радостные мгновения вместе и чудесные дни с улыбками.

Родители телеведущей уважаемая семья медиков в Хмельницкой области. Папа Григорий работал до пенсии зубным врачом, а мама Мария — детской медсестрой.

С младшим братом Александром, у Аллы были замечательные дружеские отношения. Телеведущая радуется, что успела показать маме мир. На цветном фото они вместе с маленьким сыном Артемом на отдыхе на море в Болгарии.

Семя Аллы Мазур

Сын подросток Артем год назад удивлял всех не только своим новым увлечением – прыжками на специальном трюковому самокате, но и новой прической и цветом волос. Алла Мазур - демократичная мама, поэтому позволила сыну такие смелые эксперименты с внешностью. Сейчас у Артема новый период взросления, и он отказывается много фотографироваться.

Сын Аллы Мазур

Кроме того, Алла Мазур призвала всех подарить жизнь маме 4-летнего мальчика Захарчика Оксаны Лысенко из Киевской области.

"Все, кто имеет желание поздравить меня, прошу спасти жизнь Оксане Лысенко - молодой маме 4 летнего мальчика! Сын очень любит и нуждается в маме! Женщина пережила 4 стадию онко, сейчас находится в ремиссии – ей нужно дорогостоящее поддерживающее лечение на 2 года, чтобы иметь надежду остановить болезнь. И жить. Что два месяца Оксане нужно собирать 165 тысяч гривен", - отметила телеведущая.

Реквизиты для помощи: