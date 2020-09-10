Как алкоголь влияет на вероятность заражения COVID-19: врач дал ответ

Заразиться коронавирусом больше рискуют люди, употребляющие алкогольные напитки и табак. Причем повышение вероятности подхватить опасный вирус не зависит от того, насколько часто или много человек может пить и курить - речь идет о любых дозах.

Дело в том, что алкоголь и табак негативно влияют на мембрану, которая препятствует проникновению инфекции в организм, и ее проницаемость увеличивается. Об этом психиатр-нарколог Евгений Брюн заявил в ходе онлайн-конференции.

Врач подчеркнул, что не только любая доза алкоголя повышает шансы заразиться коронавирусом - то же самое касается и табака.

"Своим раздражающим действием - смолы, различные вещества тоже входят - (табак) разрушает мембрану - повышает шансы заразиться", - сказал Брюн.

Также медик обратил внимание, что присутствие алкоголя в организме повышает проницаемость мембраны.

"Мембрана в наших клетках - это основной барьер, который препятствует проникновению инфекции", - заявил он.

Между тем недавно доктор Евгений Комаровский рассказал, как вылечить COVID-19 с помощью алкоголя. Известный врач также отметил, что это, однако, возможно далеко не во всех случаях.

Напомним, что недавно медики объяснили большую уязвимость мужчин перед коронавирусом.