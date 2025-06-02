Алкоголь та схуднення: ворог №1 чи допустима норма?

Алкоголь - це постійний гість на святах, вечірках і навіть за обіднім столом. Багато хто з нас час від часу дозволяє собі келих вина чи пива, не замислюючись, як це впливає на наше тіло.

Чи сумісний алкоголь зі схудненням, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера Юрія Попка у Facebook.

Що відбувається, коли ми п'ємо?

Алкоголь володіє потужним сечогінним ефектом, що призводить до зневоднення організму. Саме тому після вживання "зайвого" вранці ми відчуваємо так званий "сушняк". Зневоднення негативно впливає на роботу всіх систем, зокрема на функціонування нейронів головного мозку.

Не дарма кажуть, що алкоголь "вбиває" нейрони головного мозку. Звідси й заторможеність, уповільнене мислення та неадекватна поведінка у стані сп'яніння. Це пояснюється тим, що спирт викликає злипання еритроцитів - червоних кров'яних тілець. Ці злиплі "грудочки" перекривають дрібні капіляри, зокрема в головному мозку, що призводить до кисневого голодування (гіпоксії) мозкових клітин. Цей процес і є причиною "п'яної" поведінки.

І до речі, сон напідпитку - це не повноцінний відпочинок, а, по суті, алкогольна кома, під час якої організм перебуває у стані стресу та детоксикації, а не відновлення.

Секрет довгожителів та фермент алкогольдегідрогеназа

Часто ми порівнюємо себе з жителями Середземномор'я - італійцями, французами, греками, іспанцями, які регулярно споживають вино і при цьому відомі як довгожителі. Це не магія, а логічне пояснення, що називається гіперкомпенсацією.

У цих народів фермент алкогольдегідрогеназа (який відповідає за розщеплення алкоголю в організмі) виробляється у більшій кількості. Відповідно, їхній організм легше і швидше виводить алкоголь. Крім того, на їхню тривалість життя впливає цілий комплекс позитивних факторів: сприятливий клімат, свіжі продукти (середземноморська дієта), низький рівень стресу, розвинена медицина. Тобто, сукупність цих переваг переважує негативний вплив помірних доз алкоголю.

Удар по кишківнику та печінці

Алкоголь має значний вплив на мікрофлору нашого кишківника та на печінку. Чим міцніший напій, тим більше він пошкоджує слизову оболонку кишківника, де мешкає величезна кількість бактерій, необхідних для нормального травлення та імунітету.

Алкоголь провокує розмноження патогенної флори, яка виділяє ендотоксини. Ці токсини, у свою чергу, викликають запальний процес у печінці. Крім того, у такій порушеній мікрофлорі гірше засвоюються поживні речовини з їжі. Варто пам'ятати, що алкогольні напої часто містять багато цукрів, якими активно живляться грибкові інфекції, погіршуючи ситуацію.

Калорії та рак

Спирт сам по собі є доволі калорійним: 1 грам спирту містить 7 ккал. Для порівняння: білки та вуглеводи - по 4 ккал/г, а жири - 9 ккал/г. Це важливо враховувати, адже коли ми споживаємо алкоголь, 33% спирту одразу всмоктується через стінки шлунка, а залишок поступово потрапляє у кровотік з тонкого кишківника.

Крім того, алкоголь є канцерогеном, який значно підвищує ризик розвитку раку. Дослідження, проведене на тисячах жінок та чоловіків протягом десятків років, показало, що навіть регулярне споживання алкоголю у малих дозах (близько 1 дози на день, тобто 14 г чистого спирту) підвищує ризик захворювання на рак печінки, травної системи та молочних залоз у жінок. Чоловіки виявилися сильнішими в цьому плані, і таких побічних ефектів у них не спостерігалось.

Проте, є і позитивна новина з цього дослідження: регулярне споживання фолієвої кислоти зменшує захворювання на рак у жінок на 90%, нівелюючи негативний вплив алкоголю. Це важливе відкриття для тих, хто не може повністю відмовитись від алкоголю.

Хоча алкоголь має певний позитивний вплив на серцево-судинну систему (що було виявлено в ході досліджень), цю тему краще не розвивати, щоб уникнути хибного враження, що ми агітуємо за його регулярне вживання.

Алкоголь і схуднення: як він саботує ваші зусилля?

Якщо ви прагнете схуднути, алкоголь - ваш прямий ворог. І ось чому:

Пріоритет розщеплення спирту

Організм сприймає алкоголь як токсичну речовину. Тому, замість того, щоб розщеплювати жири для отримання енергії, він віддає пріоритет розщепленню спирту, аби якомога швидше вивести його з організму. Це означає, що процес спалювання жирів призупиняється.

Додаткові калорії

Як згадувалося, спирт є висококалорійним. Ці "порожні" калорії з алкогольних напоїв додаються до вашого добового раціону, часто непомітно, і можуть суттєво гальмувати схуднення.

Порушення мікрофлори

Пошкодження кишківника та дисбаланс мікрофлори, спричинені алкоголем, погіршують засвоєння поживних речовин та метаболізм, що також не сприяє зниженню ваги.

Якщо ви хочете мінімізувати шкоду, зупиніться на одному келиху сухого вина раз-два на тиждень.