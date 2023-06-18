Алкоголь у помірних дозах може знизити ризик серцевих захворювань, пов'язаних зі стресом

Нове дослідження показує, що вживання алкоголю у легких чи помірних дозах може знизити ризик серцевих захворювань, оскільки це призводить до довгострокового зниження сигналів стресу у мозку.

При цьому кардіологи попереджають, що користь помірного споживання алкоголю для серця не означає, що такі напої не мають інших небезпек для організму людини.

"Ми не виступаємо за вживання алкоголю для зниження ризику серцевих нападів або інсультів через інші проблеми, пов'язані з впливом алкоголю на здоров'я", - наголошує провідний автор дослідження, кардіолог Ахмед Тавакол.

Дослідники хотіли зрозуміти, як легке чи помірне вживання алкоголю - 1 порція на день для жінок та від 1 до 2 порцій на день для чоловіків, знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Раніше про такий ефект уже було заявлено в інших дослідженнях.

Як пояснював доктор Тавакол, якби цей механізм був би розгаданий, то мета полягала б у тому, щоб знайти інші способи, які відтворюють захисні ефекти алкоголю без несприятливих наслідків.

Для аналізу взяли дані про 50 тисяч людей, які зареєстровані у біобанку Mass General Brigham. З поправкою на генетичні, клінічні, спосіб життя та соціально-економічні спотворюючі фактори, медики виявили зниження ризику серцево-судинних захворювань у тих, хто п'є від легкого до помірного ступеня.

Далі вчені досліджували підгрупу із 754 осіб, які раніше пройшли візуалізацію мозку, щоб визначити вплив алкоголю на активність нейронної мережі у стані спокою, пов'язану зі стресом.

Візуалізація мозку показала зниження сигналів стресу в мигдалеподібному тілі, області мозку, пов'язаної з реакцією на стрес, у людей, які вживали алкоголь від легкого до помірного ступеня, порівняно з тими, хто повністю утримувався від спиртного або пив зовсім мало.

"Коли мигдалеподібне тіло надто пильне, симпатична нервова система посилюється, що підвищує кров'яний тиск і збільшує частоту серцевих скорочень, а також запускає викид запальних клітин. Якщо стрес є хронічним, результатом є гіпертонія, посилення запалення та значний ризик ожиріння, діабету та серцево-судинних захворювань”, - каже кардіолог.

Це дослідження вперше показало, що споживання алкоголю в легких і помірних дозах надає довгостроковий нейробіологічний вплив на зниження активності мигдалини, що може мати значний вплив на серцево-судинну систему.

Також вчені виявили, що у вибірці з 50 000 осіб вживання алкоголю у невеликих чи помірних доз було пов'язане з майже дворазовим посиленням кардіозахисного ефекту у людей із тривожністю в анамнезі порівняно з іншими.

Дослідження також показало, що будь-яка кількість алкоголю збільшує ризик розвитку раку. А при високих дозах алкоголю понад 14 порцій на тиждень - ризик серцевого нападу починає збільшуватися, а загальна активність мозку знижується.