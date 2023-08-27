Алкоголь і дієта: тренер Аніта Луценко пояснила, як впливає спиртне на схуднення

Чи можна пити алкоголь під час дієти

"Як людина, я вам однозначно рекомендую - пити. Бо без "анестезії" у цьому світі стає вже неможливо. Але з точку зору спеціаліста зі здорового способу життя - чітке ні. Бо не існує ніякої нешкідливої дози. Будь-яка доза шкодить здоров'ю. І якщо ви подумали про корисне червоне вино, то краще попийте виноградного соку - ефект той самий по користі", - пише тренер.

Вона наголошує, що алкоголь спричиняє отруєння, тому зранку може бути нудота, блювота, болі в голові, неприємний запах з рота та прискорене серцебиття.

А якщо алкоголь пити ввечері, це означає, що зранку доведеться відмовитись від тренування. Відповідно, порушується дисципліна.

"Алкоголь активізує апетит. П'ючи його, їсте більше - це факт. Навіть якщо вирішили, що будете пити і не їсти, в якийсь момент - починаєте і їсти, бо контроль виключається. А в цьому стані сп'яніння часто люди пишуть колишнім партнерам смс-ки і потім зранку стресують через це, а далі заїдають цей стрес", - каже Луценко.

Також вона додає, що алкоголь - це додаткові калорії, які не бажані під час дієти.

Де взяти силу волі для дотримання дієти

"Існування сили волі - це популярний фейк. Сили волі не існує. Не існує людей з сильною силою волі чи зі слабкою. Чому один може змусити себе не з’їсти торт на дні народженні, а інший хоче дуже, але не виходить і зі сльозами на очах, картаючи себе, з’їдає?" - каже тренер.

Вона радить сформувати свої внутрішні правила - де їсте, а де - ні. Наприклад, дозволяти собі солодощі щонеділі, а в інші дні відмовлятись.

"Якщо вже їсте шматочок, то насолоджуйтесь поповній, щоб аж в радість на 300%. Пам'ятайте, що нема поганої їжі - є її перебір", - наголошує Луценко.

Також Аніта радить не чекати на швидкий результат, формувати свої правила поступово і без надриву, тоді це матиме кращий ефект.

"Аргумент: просто у мене немає сили волі - це про бездіяльність і відмову від відповідальності за свої дії", - говорить тренер.