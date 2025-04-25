"Боже, він - секс": Аліна з "Холостяка" шокувала зізнанням про Цимбалюка і повернення на шоу

Так, Аліна розповіла, що досі підтримує зв’язок з іншими дівчатами, які брали участь у різних сезонах.

Вона зазначила, що у них є спільний чат, де вони спілкуються на актуальні теми й запрошують одна одну на події.

Після оголошення нового “Холостяка”, атмосфера в цьому чаті стала по-справжньому гарячою. Аліна Пухальська (фото: instagram.com/alina_pukhalska)

“Якщо чесно, у нас з дівчатами є чат у Telegram з холостячками, і ми з дівчатами там спілкуємся на якісь актуальні теми, запрошуємо один одного на різні заходи. І коли вийшла новина, що Тарас Цимбалюк буде новим Холостяком, ми такі: “Боже, він секс, чому ми не у цьому році пішли на шоу. І це прям всі дівчатка написали’”, - зізналася Пухальська.

Однак, попри симпатію до Цимбалюка, повертатися на шоу Аліна не планує, хоча бажання таке у неї є.

“Другий раз вже подавати заявку не буду, але хотілося б”, - сказала сомельє. Аліна Пухальська (фото: instagram.com/alina_pukhalska)

Нагадаємо, раніше про новоспеченого головного героя 15-го сезону проєкту висловилася переможниця “Холостяка-12” Катя Лозовицька.

Модель назвала Тараса Цимбалюка “цікавим і гарним чоловіком”, але повторити досвід участі у шоу вона не хоче.