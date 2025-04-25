ua en ru
Пт, 25 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Боже, він - секс": Аліна з "Холостяка" шокувала зізнанням про Цимбалюка і повернення на шоу

П'ятниця 25 квітня 2025 13:45
UA EN RU
"Боже, він - секс": Аліна з "Холостяка" шокувала зізнанням про Цимбалюка і повернення на шоу Аліна Пухальська і Тарас Цимбалюк (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Сомельє Аліна Пухальська, яка брала участь в романтичному реаліті "Холостяк" з Олександром Будько Тереном, висловилася про актора Тараса Цимбалюка, якого нещодавно оголосили новим героєм 15-го сезону проєкту.

Як на новину відреагували учасниці попереднього сезону та чи погодилася б знову взяти участь у шоу - Аліна розповіла в ексклюзивному коментарі для РБК-Україна.

Так, Аліна розповіла, що досі підтримує зв’язок з іншими дівчатами, які брали участь у різних сезонах.

Вона зазначила, що у них є спільний чат, де вони спілкуються на актуальні теми й запрошують одна одну на події.

Після оголошення нового “Холостяка”, атмосфера в цьому чаті стала по-справжньому гарячою.&quot;Боже, він - секс&quot;: Аліна з &quot;Холостяка&quot; шокувала зізнанням про Цимбалюка і повернення на шоуАліна Пухальська (фото: instagram.com/alina_pukhalska)

“Якщо чесно, у нас з дівчатами є чат у Telegram з холостячками, і ми з дівчатами там спілкуємся на якісь актуальні теми, запрошуємо один одного на різні заходи. І коли вийшла новина, що Тарас Цимбалюк буде новим Холостяком, ми такі: “Боже, він секс, чому ми не у цьому році пішли на шоу. І це прям всі дівчатка написали’”, - зізналася Пухальська.

Однак, попри симпатію до Цимбалюка, повертатися на шоу Аліна не планує, хоча бажання таке у неї є.

“Другий раз вже подавати заявку не буду, але хотілося б”, - сказала сомельє.&quot;Боже, він - секс&quot;: Аліна з &quot;Холостяка&quot; шокувала зізнанням про Цимбалюка і повернення на шоуАліна Пухальська (фото: instagram.com/alina_pukhalska)

Нагадаємо, раніше про новоспеченого головного героя 15-го сезону проєкту висловилася переможниця “Холостяка-12” Катя Лозовицька.

Модель назвала Тараса Цимбалюка “цікавим і гарним чоловіком”, але повторити досвід участі у шоу вона не хоче.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Холостяк Новини шоу-бізнесу Тарас Цимбалюк
NEWS
Під Москвою підірвали авто: ліквідовано топ-генерала Генштабу РФ
Під Москвою підірвали авто: ліквідовано топ-генерала Генштабу РФ