Алина Гросу жестко оконфузилась на сцене: появилось фото

Алина Гросу сама выложила снимки с обнаженной грудью
Алина Гросу нечаянно засветила грудь на новогоднем концерте "Музыкальная платформа" во Дворце "Украина" Киеве, на котором зажгли украинские звезды - Оля Полякова, Олег Винник, Alyona Alyona, DZIDZIO и многие другие.
Во время выступления 19 декабря певица исполняла зажигательные па вместе с шоу-балетом. Платье с глубоким декольте предало певицу, показав ее соски. Впрочем, верхняя часть платья была прикрыта черной сеткой, поэтому ничего криминального не произошло.
Алина Гросу с иронией отнеслась к инциденту, сама показав фото, прикрыв интересные места эмоджи.
"Так выкладывалась, что все выложилось", - подписала снимки исполнительница, попросив подписчиков поделиться конфузами, которые с ними случались.
Алина Гросу обнажила грудь на концерте в Киеве (instagram.com/alina_grosu)
Пользователи сети в комментариях поделились своими приключениями с раздеванием, а также высказались по поводу инцидента.
"Ты лучше скажи, Алина, почему лифчик не надела", - написал один из пользователей.
"Можно фото без "глазика"?" - попросил фан.
"Главное, что подтанцовка ориентировалась на грудь которая платье, а не которая настоящая", - иронизирует подписчик.
Скрин комментариев
Стоит отметить, что несмотря на переезд Гросу в Москву и сотрудничество с одиозными российскими музыкантами, певицу по-прежнему приглашают выступать в Украине.