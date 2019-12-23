ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Алина Гросу жестко оконфузилась на сцене: появилось фото

STYLERПерсоны    23.12.2019 - 12:52
Алина Гросу жестко оконфузилась на сцене: появилось фото
Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Алина Гросу сама выложила снимки с обнаженной грудью

Алина Гросу нечаянно засветила грудь на новогоднем концерте "Музыкальная платформа" во Дворце "Украина" Киеве, на котором зажгли украинские звезды - Оля Полякова, Олег Винник, Alyona Alyona, DZIDZIO и многие другие.

Во время выступления 19 декабря певица исполняла зажигательные па вместе с шоу-балетом. Платье с глубоким декольте предало певицу, показав ее соски. Впрочем, верхняя часть платья была прикрыта черной сеткой, поэтому ничего криминального не произошло.

Алина Гросу с иронией отнеслась к инциденту, сама показав фото, прикрыв интересные места эмоджи.

"Так выкладывалась, что все выложилось", - подписала снимки исполнительница, попросив подписчиков поделиться конфузами, которые с ними случались.

Алина Гросу жестко оконфузилась на сцене: появилось фотоАлина Гросу жестко оконфузилась на сцене: появилось фото

Алина Гросу обнажила грудь на концерте в Киеве (instagram.com/alina_grosu)

Пользователи сети в комментариях поделились своими приключениями с раздеванием, а также высказались по поводу инцидента.

"Ты лучше скажи, Алина, почему лифчик не надела", - написал один из пользователей.

"Можно фото без "глазика"?" - попросил фан.

"Главное, что подтанцовка ориентировалась на грудь которая платье, а не которая настоящая", - иронизирует подписчик.

Алина Гросу жестко оконфузилась на сцене: появилось фото

Скрин комментариев

Стоит отметить, что несмотря на переезд Гросу в Москву и сотрудничество с одиозными российскими музыкантами, певицу по-прежнему приглашают выступать в Украине.

"Семейные выходные": Гросу показала, как проводит время с мужем Розовое настроение: Алина Гросу сверкнула стройными ножками в соблазнительном наряде
Новости Украины Алина Гросу
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь