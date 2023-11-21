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Аліна Гросу показала гарячі фото. Її захейтили за надмірну відвертість

Аліна Гросу (фото: facebook.com/GrosuOfficial)
Автор: Іванна Пашкевич

Гаряча Аліна Гросу показала пристрасні і, як декому здається, аж занадто відверті фото і попросила фанів обрати, який образ їй найбільше підходить.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram співачки.

Аліна Гросу знову епатує публіку

Виконавиця неодноразово публікує світлини, на яких вона постає у сексуальних образах.

"Майже передноворічний фотосет, бо я в шубі. До речі, давно не бачила коментів "навіщо роздягалась", "окрім тіла нема що показувати?". Але ризикну. Обирай Гросу", - написала артистка.

Аліна Гросу в "передноворічному" образі (фото: instagram.com/alina_grosu)

Реакція фанів

Багато прихильників Аліни зацінили її світлини, описавши дівчину лаконічними словами на кшталт “богиня", “суперова", “гарненька як завжди".

Однак дехто вважає, що Гросу “переборщила".

“Взагалі-то тіло нам дано лише для нас особисто, а не для показу всьому людству. Вже просто така тенденція пішла, що коли розум продемонструвати не можуть, то оголюються", - написала у коментарях під фото Ольга Минько.

Однак інші юзери їй парирували і пояснили, що “шоу-бізнес - то особиста планета, в якій якщо ти хочеш чогось добитися, то треба оголятися, і чим більше оголюєшся - тим більший в тебе успіх на цій планеті.

А користувач Микола Дроговод влучно зазначив: “поки є що показувати - потрібно показувати".

Аліна Гросу в "передноворічному" образі (фото: instagram.com/alina_grosu)

Нещодавно Аліна Гросу у чорному бюстгальтері позувала перед дзеркалом.

Раніше також зірка "Сватів" у спідній білизні похизувалася спортивною стійкою на голові.

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