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Аліна Гросу показала гарячі фото. Її захейтили за надмірну відвертість

Вівторок 21 листопада 2023 10:49
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Аліна Гросу показала гарячі фото. Її захейтили за надмірну відвертість Аліна Гросу (фото: facebook.com/GrosuOfficial)
Автор: Іванна Пашкевич

Гаряча Аліна Гросу показала пристрасні і, як декому здається, аж занадто відверті фото і попросила фанів обрати, який образ їй найбільше підходить.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram співачки.

Аліна Гросу знову епатує публіку

Виконавиця неодноразово публікує світлини, на яких вона постає у сексуальних образах.

"Майже передноворічний фотосет, бо я в шубі. До речі, давно не бачила коментів "навіщо роздягалась", "окрім тіла нема що показувати?". Але ризикну. Обирай Гросу", - написала артистка.

Аліна Гросу показала гарячі фото. Її захейтили за надмірну відвертістьАліна Гросу показала гарячі фото. Її захейтили за надмірну відвертістьАліна Гросу показала гарячі фото. Її захейтили за надмірну відвертість

Аліна Гросу в "передноворічному" образі (фото: instagram.com/alina_grosu)

Реакція фанів

Багато прихильників Аліни зацінили її світлини, описавши дівчину лаконічними словами на кшталт “богиня", “суперова", “гарненька як завжди".

Однак дехто вважає, що Гросу “переборщила".

Аліна Гросу показала гарячі фото. Її захейтили за надмірну відвертістьАліна Гросу показала гарячі фото. Її захейтили за надмірну відвертістьАліна Гросу показала гарячі фото. Її захейтили за надмірну відвертість

“Взагалі-то тіло нам дано лише для нас особисто, а не для показу всьому людству. Вже просто така тенденція пішла, що коли розум продемонструвати не можуть, то оголюються", - написала у коментарях під фото Ольга Минько.

Однак інші юзери їй парирували і пояснили, що “шоу-бізнес - то особиста планета, в якій якщо ти хочеш чогось добитися, то треба оголятися, і чим більше оголюєшся - тим більший в тебе успіх на цій планеті.

А користувач Микола Дроговод влучно зазначив: “поки є що показувати - потрібно показувати".

Аліна Гросу показала гарячі фото. Її захейтили за надмірну відвертістьАліна Гросу показала гарячі фото. Її захейтили за надмірну відвертість

Аліна Гросу в "передноворічному" образі (фото: instagram.com/alina_grosu)

Нещодавно Аліна Гросу у чорному бюстгальтері позувала перед дзеркалом.

Раніше також зірка "Сватів" у спідній білизні похизувалася спортивною стійкою на голові.

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Аліна Гросу звезды шоу-бизнеса