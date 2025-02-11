Алергія на презервативи чи хронічний цистит: як розрізнити?

Що може викликати алергію у жінок?

Якщо після використання презервативів або лубрикантів виникає свербіж, почервоніння, подразнення чи навіть набряк - це може бути реакція на певні компоненти.

"З таким запитанням краще звернутися до лікаря індивідуально. У жінки, наприклад, з вагою 42 кілограми цистити може бути пов'язаний з дефіцитом ваги, або з певними анатомічними особливостями", - розповіла експерт.

"Але, якщо ми говоримо про жінку, яка має певну схильність до алергії, то це може бути алергія на латекс, можна тут можна пробувати різні презервативи. У мене є жінки, які навіть для УЗД, приносять з собою, наприклад, презерватив, на яких в них немає алергії, тому що є гіпоалергенні", - додала Шупенюк.

За словами лікарки, алергія може бути й на прокладки.

"Так само лубриканти. Якщо ви використовували цей лубрикант і ви розумієте, що симптоми з'явилися у вас після інтиму, то може бути така історія, особливо, якщо ви алергік. Може бути й на прокладки, і може бути на все, що завгодно", - зауважила Людмила

Вона зазначила, що в ситуації з алергією потрібно виключити всі інші причини.

"Тому що легше всього сказати, що в мене алергія на презервативи, перестати його використовувати. І нарватися на якісь більш серйозні проблеми", - резюмувала медик.